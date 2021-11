Eröffnet wurde die Fachkonferenz mit mehr als 600 Teilnehmenden an den Bildschirmen von Ana-Cristina Grohnert und Stephan-Andreas Casdorff. Im Gespräch mit Moderatorin Anne Chebu reflektierten die Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt und der Herausgeber des Tagesspiegels über zehn Jahre DIVERSITY-Konferenz und den aktuellen Diskurs zu Vielfalt, Inklusion und Allyship.

„Für uns ist dieses Jubiläum ein toller Moment. Gemeinsam mit unserer großartigen Community haben wir dafür gearbeitet, Vielfalt in den Mittelpunkt zu stellen“, so Grohnert. „In den Unternehmen ist die Botschaft angekommen, dass man durch viele Perspektiven zu besseren Lösungen findet. Inzwischen haben wir 4.500 Unterzeichnende der Charta der Vielfalt, das umfasst immerhin 40% der Arbeitnehmenden in Deutschland – es gibt aber trotzdem noch viel zu tun.“

„Diversity ist in die DNA des Tagesspiegels eingraviert, hat uns verändert und wird es weiter tun“, sagt Stephan-Andreas Casdorff über die seit 2012 bestehende Kooperation zur DIVERSITY-Konferenz. „Bei Allyship geht es um Solidarität. Ums Mitfühlen, Mitdenken, Mitmachen. Darum, dass wir alle uns befragen, ob wir etwas tun können. Oder hätten tun sollen. Dass wir reagieren auf Ausgrenzung und Alltagsrassismus, wenn wir es sehen.“

Nach einem politischen Gespräch mit der Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin, Annette Widmann-Mauz, über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen Rassismus und die Fortschritte in Sachen Vielfalt in Politik und Verwaltung, ging es für die Teilnehmenden in verschiedene Workshops. Besprochen wurden dort Themen wie Vielfalt in der internen Kommunikation, Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung oder strukturelle Diskriminierung.

Religiöse Vielfalt als oft wenig beachtete oder missverstandene Diversity-Dimension stand im Mittelpunkt der Keynote der Theologin und ehemaligen Landesbischöfin Prof. Dr. Margot Käßmann. In einer weiteren Keynote sprach Veronika Bienert, CEO Siemens Financial Services, über die Zusammenhänge von Sustainable Finance und Diversity – ein Thema, das auch anschließend im Expert Lab noch weiter diskutiert wurde.

Dass man Vielfalt auch mit Humor betrachten kann, ohne dabei zu verletzen, das zeigt die Komikerin Maren Kroymann regelmäßig in ihrer Sendung „Kroymann“ in der ARD. Bei der DIVERSITY-Konferenz sprach sie über ihren Ansatz: „Man darf über alles Witze machen, wenn man es kann. Ich habe eine klare politische Haltung und dann ist es eine Frage der Fantasie, den richtigen Dreh für die Witzebene zu finden. Es geht nicht darum, nur die eigene Betroffenheit darzustellen.“

Den Abschluss des ersten Konferenztages bildete das Panel zum Thema „Machtstrukturen im Umbruch: Wie Allyship zu neuen Bündnissen und Kräfteverhältnissen führt“. In einer angeregten und praxisnahen Diskussion ging es um die Situation in großen Medienhäusern – denn deren internen Strukturen haben eine unmittelbare Auswirkung auf die Darstellung und Wahrnehmung von Diversität in der Öffentlichkeit. Was es heißt, ein Ally zu sein, brachte Zahra Nedjabat von der Deutschen Welle auf den Punkt: „Zunächst bedeutet es, die eigenen Privilegien anzuerkennen und Veränderung aktiv mitzugestalten. Ally zu sein ist ein Prozess, der ständige mentale Arbeit erfordert und emotional anstrengend ist. Es geht vor allem darum, sich selbst nicht in den Vordergrund zu stellen.“

Am zweiten Konferenztag erwartet die Teilnehmer ebenfalls wieder ein spannendes Programm, z.B. mit Panels zu Herkunft, gesellschaftlicher Transformation und den verschiedenen Dimensionen von Allyship. Zu Gast sind u.a. der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, Autorin Mithu M. Sanyal und Influencer und Moderator Marcel Aburakia.

Informationen rund um die Veranstaltung gibt es unter www.diversity-konferenz.de.



Über das Format

Die DIVERSITY ist eine Veranstaltung des Verlags Der Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt. Sie ist die größte deutschsprachige Konferenz für Vielfalt in der Arbeitswelt. Sie behandelt als einzige Fachkonferenz in Deutschland alle Dimensionen des Diversity Managements wie Alter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft und Identität, Behinderung, ethnische Herkunft und Nationalität sowie Religion und Weltanschauung. Der Verein Charta der Vielfalt e. V. tritt als Arbeitgeberinitiative seit 2010 dafür ein, Diversity Management fest in der deutschen Wirtschaft zu verankern.