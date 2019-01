Auch im aktuellen Quartal verzeichnet er wieder eine steigende Auflage in der IVW-Kategorie „verkaufte Auflage“ in Höhe von 1,6 Prozent. Die „harte Auflage“ (Abonnement + Einzelverkauf) konnte der Tagesspiegel als einzige Zeitung in Berlin und Potsdam um 1,1 Prozent steigern.

Der Tagesspiegel verkauft im Wochenschnitt Montag bis Sonntag 115.581 Exemplare. Die Berliner Zeitung verkauft in ihrem Wochenschnitt 90.169 Exemplare, die B.Z. verkauft in ihrem Wochenschnitt 83.440 Exemplare, die Berliner Morgenpost 81.019 Exemplare und der Berliner Kurier 67.451 Exemplare.