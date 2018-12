Lead Awards 2018 : Lead Awards 2018 – Gold für Lorenz Maroldt und Stephan-Andreas Casdorff vom Tagesspiegel als Blattmacher des Jahres in der Kategorie „Zeitung regional“

Am Dienstagabend, den 11. Dezember, wurden Lorenz Maroldt und Stephan-Andreas Casdorff in Hamburg mit dem Lead Award in Gold in der Kategorie „Zeitung regional“ geehrt.