Er erhält den Preis für seinen Artikel „Das Nachspiel von Air Berlin“. Ausgeschrieben und verliehen wird die Auszeichnung vom Verein zur Förderung des technisch-wissenschaftlichen Journalismus e.V. mit Sitz in der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München.

„[In seinem Text] beschreibt er akribisch, warum das Ende der früheren zweitgrößten deutschen Airline auch nach dem Grounding noch viele Jahre Menschen beschäftigen wird“, so die Begründung der Jury.

„Ich habe das Schicksal der Air Berlin für den Tagesspiegel über viele Jahre begleitet und freue mich daher besonders, dass ich diese renommierte Auszeichnung für meinen Text zu diesem Thema erhalten habe. Ich werde auch künftig über die Folgen dieser spektakulären Unternehmenspleite berichten“, sagt Kevin P. Hoffmann.

Kevin P. Hoffmann begann seine journalistische Karriere beim Tagesspiegel 2008 als Redakteur, bevor er 2014 die Leitung des Wirtschaftsressorts übernahm. Heute ist er als verantwortlicher Redakteur der Berliner Wirtschaft tätig.

Der Medienpreis Luft- und Raumfahrt hat ein hohes Ansehen in den deutschen Medien und gilt als der Branchenpreis. Nahezu alle namhaften Redaktionen sowie viele renommierte freie Autoren haben sich in den vergangenen Jahren um ihn beworben. Die Auszeichnung soll Maßstäbe für gründlich recherchierten Journalismus im Bereich der Luft- und Raumfahrt setzen und das komplexe Thema einem breiten Publikum zugänglich machen. Der Medienpreis Luft- und Raumfahrt wird in den Kategorien Print, Hörfunk/Fernsehen und Online vergeben und jeweils drei Beiträge pro Kategorie werden von der Jury nominiert. Ein Sonderpreis wird für einen Beitrag in einer Lokal- oder Regionalzeitung vergeben.