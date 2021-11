Klimakrise, Rassismusdebatte, Schulalltag unter Coronabedingungen – das Jahr 2021 hat den Berliner Schülerinnen und Schülern einiges abverlangt. In einer solchen Situation sind Schülerzeitungen ein besonders wichtiges Sprachrohr und manchmal auch ein Ventil. Denn hier werden diejenigen Themen auf Augenhöhe verhandelt, die für die junge Generation entscheidend sind.

„Schülerzeitungen sind ein wichtiger Baustein für die Meinungsbildung. Das Vertrauen in Qualitätsjournalismus beginnt schon in der Schule“, ist Tagesspiegel-Geschäftsführerin Ulrike Teschke überzeugt. „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, junge Menschen in ihrer Begeisterung für die redaktionelle Arbeit zu unterstützen. Als Tagesspiegel engagieren wir uns deshalb in besonderem Maße für Aktivitäten mit Schulen und mit der jungen Zielgruppe.“

„Schülerinnen und Schüler schreiben in Schülerzeitungen über Themen, die sie selbst bewegen und betreffen. Das schärft den Blick auf gesellschaftliche Zusammenhänge und leistet einen ganz wichtigen Beitrag zur demokratischen Kultur an einer Schule. Auf diese Weise lernen Schülerinnen und Schüler auch den Wert von Meinungs- und Pressefreiheit schätzen“, so die in Berlin für Bildung, Jugend und Familie zuständige Senatorin Sandra Scheeres.

Mit dem Berliner Schülerzeitungswettbewerb werden die besten Publikationen des Jahres und die eindrucksvollsten Beiträge zu einzelnen Themen ausgezeichnet. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Jungen Presse Berlin, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, dem jup! Berlin und dem Tagesspiegel. Ziel der Initiative ist es, das Engagement junger Menschen für das Medienmachen zu belohnen und zu fördern. Der Tagesspiegel begleitet den Wettbewerb wie schon im letzten Jahr redaktionell und stellt Sachpreise für die prämierten Redaktionen zur Verfügung.

Darüber hinaus ist Anke Myrrhe, Stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel, Mitglied der Jury: „Ich bin sehr gespannt auf die Einreichungen der Schülerinnen und Schüler, wir werden sicher eine große Themenvielfalt erleben. Für den journalistischen Nachwuchs sind Schülerzeitungen eine großartige Möglichkeit, sich auf vielen Ebenen auszuprobieren. Ich bin immer wieder begeistert von den kreativen Ideen, die dabei herauskommen.“

Noch bis zum 30. November 2021 können Schülerinnen und Schüler ihre Schülerzeitungen für den Wettbewerb einreichen. Beteiligen können sich Redaktionen sowohl gedruckter Zeitungen als auch von Online-Zeitungen. Die ausgezeichneten Schülerzeitungen qualifizieren sich automatisch für den Bundeswettbewerb, den Schülerzeitungswettbewerb der Länder.

Alle Informationen zur Teilnahme sind online unter http://www.jpb.de/szw einsehbar.