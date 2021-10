Ihre Kolumne mit dem Titel „Neue Zeiten“ erscheint erstmals am Sonntag, den 10. Oktober und dreht sich um gesellschaftspolitische Themen, mit Schwerpunkt auf Feminismus, Ostdeutschland und soziale Fragen.

„Ich freue mich sehr, künftig als Kolumnistin für den Tagesspiegel tätig sein zu dürfen – und dann noch dazu auf einem so besonderen und schönen Platz am Sonntag. Ich habe am Anfang meines beruflichen Weges vor vielen Jahren bereits für den Tagesspiegel als Autorin gearbeitet. Insofern schließt sich auch ein Kreis“, so Sabine Rennefanz, deren erste Kolumne für den Tagesspiegel sich passenderweise um den Neuanfang dreht.

Lorenz Maroldt und Christian Tretbar, Chefredaktion Tagesspiegel: „Sabine Rennefanz ist eine erstklassige Journalistin und hat sich mit ihrer Kolumne bei der Berliner Zeitung eine große Fangemeinde erarbeitet. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir sie als Autorin für den Tagesspiegel gewinnen konnten. Ihre neue Kolumne „Neue Zeiten“ und deren Inhalte passt auf vielen Ebenen zum aktuellen Zeitgeist. Wir sind uns sicher, dass auch unsere Leserschaft die Beiträge von Sabine Rennefanz schätzen wird.“

Über Sabine Rennefanz:

Sabine Rennefanz wurde 1974 in Beeskow geboren und ist in Eisenhüttenstadt aufgewachsen. Ab 2002 war sie Redakteurin der Berliner Zeitung, schrieb dort über Politik und Gesellschaft. Besonders ihre Kolumne erfreute sich großer Beliebtheit. Die Brandenburgerin wurde für ihre journalistische Arbeit mehrfach ausgezeichnet und hat zudem verschiedene Bücher veröffentlicht.