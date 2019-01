Zum 1. Mai 2019 wird Penelope Winterhager in der neu geschaffenen Funktion Chief Creative Officer Produkte und Plattformen für die Tagesspiegel-Gruppe entwickeln und umsetzen, die Berlin als Entstehungsort von Trends mit nationaler und internationaler Bedeutung aufnehmen. Dazu zählen beispielsweise gesellschaftliche und soziale Entwicklungen, aber auch ganz allgemein Lifestyle, Kunst und Kultur.

Bisher verantwortete Penelope Winterhager als Verlagsleiterin den Auf- und Ausbau des Verlagsbereiches „Politik und Konzepte“. Sie hat den Bereich zu einer wichtigen, schnell wachsenden Säule im Verlag entwickelt.

Zum Angebot gehören die morgendlichen Newsletter Tagesspiegel Morgenlage Politik und Wirtschaft, die vielbeachteten Agenda-Seiten in der Zeitung, die Fachinformationen und -veranstaltungen bis hin zu großen internationalen Konferenzen.

Maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Aufbau des seit Jahren expandierendes Bereiches mit über 50 Mitarbeitern und rund 200 Veranstaltungen im Jahr hat Susan Knoll, bisher stellvertretende Verlagsleiterin. Sie wird zum 1. Februar 2019 neue Verlagsleiterin „Politik & Konzepte“.

Ulrike Teschke, Geschäftsführerin Tagesspiegel: „Nachdem der Tagesspiegel aus seiner redaktionellen Nr. 1-Position bei den Politikentscheidern ein sehr erfolgreiches Verlagsangebot aufgebaut hat, gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Auch bei den Meinungsführern und Trendsetzern in Kunst, Kultur, Genuss, Design, Mode und Kommunikation in Berlin ist der Tagesspiegel mit großem Vorsprung redaktionell die Nr. 1. Aus dieser Führung möchten wir jetzt auch ein noch stärkeres verlagsseitiges Angebot machen. Penelope Winterhager hat in den letzten Jahren eindrucksvoll mit großer Kreativität und mit großem Engagement ein zentrales neues Geschäftsfeld erschlossen. Ich freue mich sehr darüber, dass sie jetzt einen weiteren Tagesspiegel-Schwerpunkt mit überregionaler Relevanz aufbauen wird. Susan Knoll hat mit ihrer umfassenden politischen und kommunikativen Erfahrung und ihrem unternehmerischen Handeln ganz maßgeblich den Verlagsbereich Politik und Konzepte geprägt. Der Tagesspiegel ist mittlerweile als Veranstalter politischer Kongresse weit über Berlin hinaus führend – diese Entwicklung verdanken wir ganz besonders ihr. Ich freue mich sehr darüber, dass sie dieses für uns wichtige Geschäftsfeld leiten und unsere Nummer-1-Position weiter ausbauen wird.“

Susan Knoll und Penelope Winterhager berichten weiterhin an die Geschäftsführerin des Tagesspiegels, Ulrike Teschke.