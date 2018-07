Stefan Groitl verfügt über langjährige Expertise im kaufmännischen Bereich. Er war seit 2010 in einem jungen E-Commerce-Unternehmen aus Frankfurt (Oder) als Prokurist bis zuletzt für die Bereiche Finance, Legal und HR verantwortlich. Hier entwickelte er kaufmännische Strukturen und Prozesse und unterstützte damit das erreichte Wachstum und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.

Nach dem Diplom als Kaufmann an der Humboldt-Universität Berlin, dem dortigen Studium mit den Schwerpunkten Marketing und Rechnungswesen und einem Auslandssemester an der VU in Amsterdam, machte er Station in einer Werbeagentur und einer Strategieberatung.

Stefan Groitl: „Ich freue mich sehr drauf, den Wandel in der Medienwelt bei einem Qualitätsmedium wie dem Tagesspiegel mitzugestalten.”

Ulrike Teschke, Geschäftsführerin Tagesspiegel: „Mit Stefan Groitl gewinnen wir einen erfahrenen neuen Kollegen, der viel Expertise mitbringt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“