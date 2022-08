In dieser neu geschaffenen Funktion soll Lehmann das Recruiting sowie die Ausbildung der Volontär:innen systematisch vorantreiben, ausbauen und damit einen wichtigen Teil strategischer Personalentwicklung mitgestalten. Lehmann berichtet direkt an die Chefredaktion.

Er betreut und begleitet die Volontär:innen gemeinsam mit Marie Rövekamp, Redakteurin im Ressort Story; sie wird zurzeit vertreten von Helena Wittlich, Redakteurin im Innovation Lab des Tagesspiegels.

Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt: „Wir freuen uns, dass sich Armin Lehmann ab sofort noch gezielter mit der Weiterentwicklung des Redaktionsvolontariats und der Talente-Entdeckung und -Förderung beim Tagesspiegel befassen wird.Wir glauben an Qualitätsjournalismus und investieren deshalb sehr bewusst in unsere Nachwuchsredakteur:innen.”

Tagesspiegel-Chefredakteur Christian Tretbar: „Seit einigen Jahren steigt die Anzahl unserer Bewerber:innen gegen den allgemeinen Trend in Deutschland an. Wir wollen diesem großen Interesse junger Menschen an unserer Arbeit mit noch besseren Ausbildungsinhalten und bestmöglicher Betreuung begegnen.”

Armin Lehmann: „Ich freue mich über das Vertrauen der Chefredaktion. Unser Nachwuchs ist unsere Zukunft. Es ist schön zu sehen, dass sich noch immer viele junge Menschen für unseren Beruf begeistern. Denen, die zu uns wollen, bieten wir einen spannenden dualen Ausbildungsweg. Wir kooperieren einerseits mit der Nannen-Werkstatt der Henri-Nannen-Journalistenschule, verstärken aber andererseits künftig sehr gezielt die internen, auf unsere Tagesspiegel-Bedürfnisse abgestimmten Schulungsinhalte.”

Armin Lehmann volontierte beim Berliner Volksblatt und arbeitete im Anschluss für die Berliner Zeitung, bevor er 1993 zum Tagesspiegel wechselte. Zunächst arbeitete er als fester Freier Mitarbeiter im Berlin-Ressort und ab 1998 als Redakteur im Sport sowie als politischer Reporter und schließlich Ressortleiter Politik. Als Redakteur für besondere Aufgaben kümmert er sich bereits seit 2015 neben seiner journalistischen Tätigkeitum die Weiterentwicklung des journalistischen Volontariats beim Tagesspiegel.

Das Redaktionsvolontariat beim Tagesspiegel wird jährlich ausgeschrieben und dauert zwei Jahre. Die Volontär:innen durchlaufen verschiedene Stationen, darunter zum Beispiel das Innovation Lab, Tagesspiegel Checkpoint oder die Fachbriefings Tagesspiegel Background. In jedem Abschnitt ihrer Ausbildung stehen den Volontär:innen zusätzlich zu den Volontärsbeauftragten Mentor:innenzur Seite.