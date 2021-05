Er hat als Chief Digital Officer für den Tagesspiegel erfolgreich die digitale Transformation vorangetrieben und trug damit maßgeblich zu der sehr kraftvollen, dynamischen und erfolgreichen Digitalentwicklung des Tagesspiegels bei. So gehört der Tagesspiegel nun auch im digitalen Segment zu den führenden Medienmarken in Deutschland*. Farhad Khalil wird auch nach seinem Ausscheiden dem Tagesspiegel mit seiner umfangreichen Digitalexpertise beratend zur Seite stehen.

Gabriel Grabner wird mit Wirkung zum 1.10.2021 in die Geschäftsführung des Tagesspiegels berufen. Er bleibt bis zu seinem Wechsel zum Tagesspiegel als Head of Digital bei der DvH Medien GmbH in seiner gruppenübergreifenden Digitalfunktion tätig. Seine langjährige Digital- und Vertriebsexpertise sowie sein weitverzweigtes internationales Netzwerk innerhalb der Tech- und Medienbranche zeichnen ihn für die neue Führungsaufgabe besonders aus. Gabriel Grabner wird gemeinsam mit Ulrike Teschke, ihrerseits seit 2017 Geschäftsführerin beim Tagesspiegel, das neue Geschäftsführungsteam des Tagesspiegels bilden.

Die Berufung von Gabriel Grabner fügt sich nahtlos ein in die Intensivierung der sehr erfolgreichen B2C- und B2B-Subscriptionstrategie des Tagesspiegels und stärkt zugleich den Innovationskurs in Print und Digital.

Zur Veränderung der Geschäftsführung sagt Oliver Finsterwalder, Geschäftsführer, DvHM-Gruppe: „Als hochkompetenter und höchst engagierter Manager hat Farhad Khalil in den letzten Jahren die Tagesspiegel-Gruppe als Mitgeschäftsführer außerordentlich positiv geprägt. Dank seines tiefen Technologieverständnisses kann die Tagesspiegel-Gruppe bei ihrer künftigen dynamischen Weiterentwicklung auf ein modernes, digitales Fundament bauen. Hierfür danken wir Herrn Khalil sehr. Mit großer Freude begrüßen wir Gabriel Grabner als neues Geschäftsführungsmitglied beim Tagesspiegel. Seit vielen Jahren hat er in gruppenweiten Funktionen insbesondere im Bereich Subscriptions und Technologie die DvHM-Gruppe im digitalen Transformationsprozess richtungsweisend begleitet. Seine große fachliche Kompetenz und sein ausgeprägtes Teamplay sind die besten Voraussetzungen für ein sehr erfolgreiches Wirken bei unserer Tagesspiegel-Gruppe.“

Zu seiner Berufung als Geschäftsführer sagt Gabriel Grabner: „Mit großem Respekt und voller Bewunderung für die Arbeit des ganzen Hauses habe ich die herausragende Entwicklung der Tagesspiegel-Gruppe in den letzten Jahren verfolgen dürfen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, den Verlag zusammen mit Ulrike Teschke und der Chefredaktion um Lorenz Maroldt und Christian Tretbar als klare Nr.1 in Berlin und überregional auszubauen. Mein spezieller Dank gilt dabei Farhad Khalil und seinem Beitrag zum Fundament einer nachhaltigen Subscription First Strategie."

*Quelle: Meedia April 2021, Platz 11 bei den Top 100 Medienmarken D, https://meedia.de/2021/04/19/agof-top-100-ntv-ueberholt-den-spiegel-die-welt-ueberholt-focus-online/