Science Match Future Energies 2019 : Jakob Blasel, Fridays for Future: "Wenn uns das Klimapaket zugeschrieben wird, ist mir das peinlich"

Als ein wirres Maßnahmenpaket, das sich inhaltlich widerspreche, bezeichnete Jakob Blasel von Fridays for Future an diesem Dienstagmorgen beim Future Energies Science Match 2019 in Kiel das Klimapaket der Bundesregierung.