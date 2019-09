Stärken will der Spendenverein auch Initiativen zur Suizidprävention sowie konkrete Angebote für die Integration Geflüchteter in den Lebensalltag in Berlin und Umgebung: Deutsch lernen, die hiesigen Werte und Gepflogenheiten kennenlernen, sich auf eine Ausbildung oder Arbeit vorbereiten.

Darüber hinaus können sich auch alle anderen Vereine, Verbände, Organisationen, Ehrenamtsinitiativen und gemeinnützige Gesellschaften bewerben, die sich für Bedürftige in Berlin und Brandenburg einsetzen – für Gefangene und Menschen mit Behinderung, für kranke Kinder, Drogenabhängige sowie ältere oder auch einsame Menschen.

Auslandshilfe wird auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Deutschen Welthungerhilfe geleistet: Geholfen werden soll insbesondere Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind.

Bewerberinnen und Bewerber müssen eine kurze Projekt- oder Vereinsdarstellung einreichen, neu geplante oder auch von Kürzungen bedrohte Aktivitäten beschreiben. Kostenvoranschläge helfen bei der Bewertung. Woher kam bisher das Geld, warum fehlt es? Personalstellen können nicht finanziert werden, aber etwa Teilnehmergebühren für Kurse sowie Sachkosten für Möbel, Miete, Spielzeug.

Auf einem DIN-A4-Blatt müssen zudem folgende Informationen zusammengefasst werden: sozialer Bereich, Name des Trägers/Vereins, Name und Ziel des Projektes, Anschaffungsliste/Wunschsumme – und warum wir gerade Ihr Projekt unterstützen sollen. Der Nachweis der Mildtätigkeit oder Gemeinnützigkeit vom Finanzamt muss mitgesendet werden.

Nach Ende der Bewerbungsfrist wählt der Spendenverein aus allen eingegangenen Bewerbungen 60 Projekte aus. Vom 1. Advent bis Weihnachten werden daraus exemplarisch 12 Projekte redaktionell in der Spendenserie des Tagesspiegels sowie online unter www.tagesspiegel.de/spendenaktion vorgestellt.

Im Zeitraum 2018/2019 wurden rund 425.000 Euro für 63 Initiativen, Vereine oder Wohlfahrtsverbände zusammengetragen.

Bewerbungen sind bis zum 21. Oktober zu richten an:

Der Tagesspiegel

Spendenaktion „Menschen helfen!“, z.Hd. Stefanie Dujardin-Sommer

Askanischer Platz 3

10963 Berlin

Spenden können die Leserinnen und Leser des Tagesspiegels schon jetzt an:

Spendenaktion Der Tagesspiegel e. V.

Verwendungszweck: „Menschen helfen!“

Berliner Sparkasse

IBAN: DE43 1005 0000 0250 0309 42

BIC: BELADEBE

Bitte Namen und Anschrift für den Spendenbeleg notieren; Online-Banking ist möglich.