„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Wendel einen erfahrenen Wirtschafts-Experten gewinnen konnten, mit dem wir gemeinsam den neuen ‚Tagesspiegel Background‘ aufbauen und weiterentwickeln werden. Neben den bisherigen Schwerpunktthemen widmen wir uns jetzt intensiv dem weiten Feld der nachhaltigen Finanzmärkte, um die Rolle des Tagesspiegels als Leitmedium aus der Hauptstadt zu stärken“, sagt die Tagesspiegel-Chefredaktion.

Thomas Wendel sagt: „Es gibt derzeit in der internationalen Finanzwelt kein spannenderes und wichtigeres Thema als den Umgang des Geldsektors mit der Klimakrise sowie den vielen sozialen Herausforderungen rund um den Globus.” Und weiter: „Ob wir es wollen oder nicht, diese Themen werden uns die kommenden Jahrzehnte begleiten. Dabei Transparenz zu schaffen, sehe ich als Herausforderung, die ich gerne annehme – und als eine großartige Chance für jenen Qualitätsjournalismus, für den die Tagesspiegel-Gruppe steht.“

Hinter dem innovativen Informationsangebot aus der Hauptstadt steht ein eigenes Fachressort, bestehend aus drei spezialisierten und erfahrenen Redakteur:innen, die eng mit der Tagesspiegel-Hauptstadtredaktion, dem Tagesspiegel Politikmonitoring und dem bereits erfolgreich im Markt platzierten Briefing „Tagesspiegel Background Energie & Klima“ zusammenarbeiten.

Bereits im Mai war das Entscheider-Briefing in einer Betaphase mit ausgewählten Fokusgruppen an den Start gegangen. Das neue Briefing „Tagesspiegel Background Sustainable Finance“ liefert ab sofort jeden Donnerstag um 6 Uhr die wichtigsten Nachrichten und Analysen, ist Frühwarnsystem und gibt Orientierung bei allen Themen, die mit nachhaltigen Finanzmärkten in Verbindung stehen.

„Tagesspiegel Background Sustainable Finance“ bietet wöchentlich exklusive News, aktuelle politische Analysen über Markttrends, Gesetzesvorhaben und Regulierungsinitiativen, gibt zusätzlich einen Terminüberblick und informiert die Leser:innen mit aktuellen Alerts. Darüber hinaus liefert die Redaktion eine internationale Presseschau und stellt Persönlichkeiten sowie Akteur:innen aus dem Finanzsektor vor.

Im Mittelpunkt stehen regulatorische, handlungsrelevante Fragen: Wer ändert die Spielregeln der neuen, nachhaltigen Finanzmärkte – und warum? Welche konkreten Auswirkungen hat das? Wie verändert sich die Struktur der Branche, wie reagieren die finanzwirtschaftlichen Akteur:innen? Wer treibt den Wandel an? Unternehmen, Politik, NGOs, Kund:innen? Was ist „Greenwashing“, was wirklicher Fortschritt?

Thomas Wendel verfügt über langjährige Erfahrungen im redaktionellen Bereich. Nach seinem journalistischen Volontariat im Jahre 1983 arbeitete er unter anderem als Wirtschaftsredakteur für die Berliner Zeitung sowie als Technologie-Korrespondent, Reporter und Leiter des Teams IT-Medien im Unternehmensressort der Financial Times Deutschland. Zuletzt war er als Chefredakteur für das Magazin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) „Positionen“ tätig.

Weitere tägliche Entscheider-Briefings gibt es zu den Themen Digitalisierung & KI, Energie & Klima, Gesundheit & E-Health sowie Mobilität & Transport. Das Briefing wird per E-Mail versandt und ist in der Webversion mit weiteren Funktionen auf background.tagesspiegel.de abrufbar.