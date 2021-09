Pünktlich zum kulturellen Saison-Neustart bietet das Heft auf nunmehr 44 Seiten Kulturempfehlungen der Tagesspiegel-Redaktion für Berlin und Potsdam. Sie enthalten noch mehr kuratierte Tipps für Kino, Klassik, Theater & Tanz, Show & Pop, Museen & Galerien, Kinder & Familie, Literatur & Wissen. Auf allen Seiten bietet das neue TICKET zusätzlichen Service, vom Vorverkaufsbeginn bis zum Glas danach.

TICKET-Redaktionsleiter Ulrich Amling: „Mit dem neuen TICKET wissen unsere Leser:innen, was gespielt wird in Berlin und Potsdam. Empfehlungen der Redaktion, übersichtliche Doppelseiten und weiterführender Service sorgen für Orientierung auf einen Blick. Mehr Kultur, mehr erleben. Wir freuen uns darauf!“

Am Donnerstag schon Lust aufs Wochenende bekommen: Auf der neuen Doppelseite „Mein Wochenende“ nehmen Tagesspiegel-Autor:innen die Leser:innen mit auf Entdeckungstour durch die Stadt. Zum Auftakt gibt Robert Ide Empfehlungen für das kommende Wochenende mit einer live begleiteten Symphonie der Großstadt, einem Konzert in Strandkörben, einem Wende-Film für Kinder sowie einem Ausflug ins Grüne mitten in der Stadt.

Das neue TICKET liegt der Berliner und Brandenburger Auflage des Tagesspiegels sowie den Potsdamer Neuesten Nachrichten bei. Abonnent:innen des E-Papers erhalten die aktuelle Ausgabe inklusive.