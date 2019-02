Die neunte Ausgabe des Tagesspiegel BERLINER erscheint zur Berlinale am 16. Februar und erzählt unter dem Titel „Stefan goes to Hollywood“ die Geschichte des Berliner Drehbuchautors Stefan Stuckmann, der für mehrere Monate nach L.A. gezogen ist, um zu verstehen, warum amerikanische Serien immer noch so viel besser sind als alle aus Deutschland.

In der Modestrecke besuchen Sophie Rois, Marleen Lohse und Christian Dolezal den Berliner Zoo Palast und erzählen kleine Geschichten von Tränen, Dinos und Lakritze. Gefragt, ob es etwas gibt, was sie immer am Kino nervt, sagt Sophie Rois: „Wenn der Film gut ist, nervt gar nichts. Wenn er nicht stärker ist als jede raschelnde Chipstüte, ist er die Eintrittskarte nicht wert.“

Außerdem im neuen Heft:

Ein Porträt über Stella Sommer, Sängerin, Texterin und Gitarristin der Band Die Heiterkeit, die so betörend-elegische Chansons singt, dass sie bereits mit Marianne Faithfull, Nico und Hans Albers verglichen wird.

Eine Reportage über Interpol und das Bundeskriminalamt, die zweifelhafte Prozesse aus autoritären Ländern nicht zu stoppen vermögen – und über einen Berliner Anwalt, der das ändern will.

Und es geht um die Geschichte des jungen Syrers Aboud Saeed, der aus Einsamkeit im Berliner Exil manchmal behauptet, Brasilianer, Türke oder Inder zu sein.

Dazu wie immer die besten Veranstaltungen, Konzerte, Restaurants und schönen Dinge, kurz: alles, was man in Berlin erlebt haben muss, empfohlen vom Tagesspiegel BERLINER.

