Tagesspiegel BERLINER : „Wie wir die Welt doch noch retten“: Die zwölfte Ausgabe des Tagesspiegel BERLINER erscheint am 30. November 2019

Im Titeldossier des neuen Tagesspiegel BERLINER geht es um Ideen aus Berlin, die in schwierigen Zeiten Hoffnung für die Zukunft machen: Nathan Williams etwa will mit seinem Start-up Minespider verhindern, dass in der Smartphone-Produktion Mineralien aus Bürgerkriegsgebieten verwendet werden.