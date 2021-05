„Das Schöne ist, dass wir die Interviews ungeschnitten veröffentlichen. Es gibt keine Autorisierung, in der das Gesagte korrigiert oder geschliffen werden könnte“, sagt Ann-Kathrin Hipp.

Im Podcast spricht Ann-Kathrin Hipp mit den Anwärter:innen für das Rote Rathaus über persönliche Anekdoten, politische Visionen, die Zukunft der Hauptstadt und ihre ganz eigene Beziehung zu Berlin.

Den Auftakt macht an diesem Samstag die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, Franziska Giffey. In den weiteren Folgen werden CDU-Politiker Kai Wegner (29. Mai), Grünen-Vertreterin Bettina Jarasch (05. Juni), FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja (12. Juni) und Linken-Politiker Klaus Lederer (19. Juni) Ann-Kathrin Hipp auf ihrer Fahrt begleiten. Wo, wann und in welche Richtung losgefahren wird, entscheiden die Eingeladenen selbst.

Im Podcast „Eine Runde Berlin“ erwarten die Hörer:innen große Geheimnisse, kleine Alltagsdramen und – wenn’s mal länger dauert – „Verzögerungen im Betriebsablauf“. Erlaubt ist erstmal alles, außer Schwarzfahren. Die fünf Sonderfolgen erscheinen ab dem 22. Mai wöchentlich immer samstags auf Tagesspiegel.de, Spotify, Apple Podcasts, GetPodcast und Radio.de.

Der Podcast ist eine „Tagesspiegel Checkpoint“-Produktion. Teil des Teams sind Nadine Voß (Ton und Gästemanagement) sowie Markus Lücker (Produktion).