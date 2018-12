Für Beer müsse dies vielmehr als Form von lebenslangen Lernen begriffen werden, das Menschen motiviert, sich stets auf neue Herausforderungen einzulassen, und das schon in der Grundschule thematisiert werden müsse. Damit dies gelingt, forderte sie eine Fortbildungsoffensive für Lehrer, ohne die sich der „Knoten“ in der deutschen Bildungsgesellschaft sonst nicht lösen lasse. Zugleich warnte sie: „Man muss sich davon freimachen, dass Digitalisierung am Ende nur ein Thema für technische Berufe ist. Wir haben unglaublich viele Chancen zum Beispiel für den Gesundheitsbereich!“

In dieser Hinsicht herrschte bei den Panelisten überwiegend Einigkeit: Prof. Dr. Niels Pinkwart, Principal Investigator der Forschungsgruppe „Bildung und Weiterbildung in der digitalen Gesellschaft“ beim Weizenbaum Institut für die vernetzte Gesellschaft, forderte: „Wie sehen Konzepte aus, die nicht für die IT-nahen Berufe vorgesehen sind? Wir müssen ganzheitliche Konzepte fahren, die bereits in der Grundschule den Nucleus legen.“ Auch Thomas Bachem, Gründer und Managing Director der CODE University of Applied Sciences für digitale Produktentwicklung in Berlin, betonte vor dem Hintergrund seiner Arbeit: „Um digital zusammenarbeiten zu können, müssen die Studenten zuvor lernen, wie sie eine Community aufbauen.“ Dies bedeute nicht nur Programme und Tools nutzen zu können, sondern auch zu verstehen, wie diese funktionieren und wofür sie sich einsetzen lassen.

Für die tägliche Arbeit von Nicole Gerhardt, Chief Human Resources Officer und Mitglied des Vorstands bei Telefónica Deutschland, steht beim Thema digitale Bildung im Unternehmen die Frage im Vordergrund: „Tun wir bereits die richtigen Dinge oder tun wir sie, weil wir sie immer so gemacht haben?“ Sich selbst und das eigene Vorgehen zu hinterfragen, sei in der Fort- und Weiterbildung des Personals unerlässlich. „Wir befinden uns in einer Umbruchphase. Unternehmen müssen einen Rahmen schaffen und Orientierung geben, damit das Lernen und die Weiterbildung der Mitarbeiter zielgerichtet und relevant sind.“ Deswegen seien nicht nur Feedbacksysteme und Mentoring wichtig. Notwendig sei auch genügend Zeit, über die Dinge, die gelernt werden sollen, intensiv und längerfristig nachdenken zu können.

