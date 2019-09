Das Angebot bezieht sich zunächst auf den preisgekrönten Berlin-Newsletter Tagesspiegel Checkpoint und wird zukünftig auf weitere Produkte ausgeweitet.

„Die Einführung von ‚Subscribe with Google‘ stellt einen weiteren Baustein unserer digitalen Transformation dar. Als reichweitenstärkstes Nachrichtenportal Berlins wollen wir unseren Leserinnen und -Lesern zeitgemäße Optionen bieten, die ihnen ermöglichen, zu jeder Zeit und von jedem Endgerät aus sicher und bequem für Qualitätsjournalismus zu bezahlen“, sagt Christian Junker, Leiter Strategische Projekte beim Tagesspiegel.

Für die Nutzung der Zahlungsmethode „Subscribe with Google“ wird ein Google-Konto benötigt, bei dem die Nutzerinnen und Nutzer ihre Zahlungsinformationen hinterlegen. Soll ein Abonnement abgeschlossen werden, genügt ein Klick und sie werden automatisch auf der Website angemeldet und können sowohl mit Kredit- oder Debitkarte als auch mit Paypal bezahlen. Ab diesem Moment ist das abgeschlossene Abonnement mit dem Google-Konto verknüpft und kann von dort aus verwaltet werden. Zudem ermöglicht „Subscribe with Google“, dass der Zugriff auf das jeweilige Abonnement auf all denjenigen Endgeräten zur Verfügung steht, auf denen die Leserin oder der Leser mit demselben Google-Konto eingeloggt ist.