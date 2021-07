Gemeinsam mit Democracy Reporting International entwickelt das Team ein Social Media Dashboard zur Bundestagswahl 2021. Mithilfe automatischer Datenabfragen und Analysen wird beobachtet, wie die Parteien dieses Jahr ihren Wahlkampf auf Social Media führen, welche Plattformen sie bedienen, wie viel Resonanz und welche Reaktionen sie damit hervorrufen, welche Kampagnen sie fahren.

„Die deutsche Politik ist spät dran, wenn es um den Online-Wahlkampf geht. Doch während der Pandemie hat sich der Wahlkampf stärker ins Digitale verlagert. So können mehr Menschen mitdiskutieren, aber es verändert sich auch der Ton der Debatten. Aggressive Kampagnen und Fake News sind leider keine Seltenheit. Das Tagesspiegel Innovation Lab analysiert die Aktivitäten der Politiker in den Netzwerken - und auch das Feedback, was sie dort bekommen. Es ist ein einzigartiges Dashboard zur digitalen Wahlkampfstrategie und den Social Media-Aktivitäten der deutschen Spitzenkandidaten”, erklärt Mathias Müller von Blumencron, Tagesspiegel-Chefredakteur.

Zum Start zeigt das Dashboard ein detailliertes Monitoring der Aktivitäten der jeweiligen Kanzlerkandidierenden auf Facebook, Instagram und Twitter. Für die Parteien, die weder einen Kanzlerkandidaten noch eine Kanzlerkandidatin benannt haben, werden stattdessen die Spitzenkandidierenden einbezogen. In den kommenden Monaten bis Oktober werden online nach und nach verschiedene Visualisierungen, Analysen und Einordnungen ergänzt.

Parallel wird ausgewertet, welche Gruppen in den sozialen Netzwerken auf die Debatten im Wahljahr Einfluss nehmen, welche Themen dadurch Teil des Wahlkampfs werden und ob versucht wird, mit Desinformationen und Fake News die Wahl zu beeinflussen. Hinweise und Ideen zum Monitoring nimmt das Team via E-Mail an digital@tagesspiegel.de entgegen.

Das Social Media Dashboard zur Bundestagswahl 2021 ist ein gemeinsames Forschungsprojekt des Tagesspiegels und Democracy Reporting International, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin. Das Projekt wird gefördert von der Stiftung Mercator. Weiterführende Informationen zur Datenerhebung, zum Projektpartner und einen Transparenzhinweis zum Projekt finden Sie ebenfalls auf der zugehörigen Website.