Dieses besondere Jubiläum feiert der Tagesspiegel mit einer großen Sonderausgabe am Sonntag, den 27. September 2020, sowie einer Vielzahl besonderer Jubiläumsaktionen und -produkte.

„Der Tagesspiegel berichtet seit 1945 aus Berlin. Er war die erste Zeitung der Hauptstadt, die frei von jeglicher Militärzensur war, und hat sich getreu seinem Motto – die Ursachen der Dinge erkennen – stets der Wahrheit verpflichtet. Dieser Anspruch gilt für uns heute wie damals. Tag und Nacht arbeiten wir daran, für unsere Leserinnen und Leser die wichtigsten Informationen in Print und online zu recherchieren, zu sortieren und aufzubereiten, denn wir wollen nichts weniger als bestmöglich und differenziert zu informieren“, sagen Lorenz Maroldt und Mathias Müller von Blumencron, Chefredakteure des Tagesspiegels.

„Der Tagesspiegel blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die seit jeher eng mit dem politischen Geschehen und den Menschen in Deutschlands wichtigster Stadt verknüpft ist. Der Tagesspiegel ist innovativ und bleibt immer in Bewegung – so ist er heute nach Auflage und publizistischer Bedeutung, gedruckt und mit einer Digital-Reichweite von bis zu 17 Mio. monatlichen Unique Usern in 2020 das Leitmedium aus der Hauptstadt“, sagen die Tagesspiegel-Geschäftsführer Ulrike Teschke und Farhad Khalil.

Für die Treue der vergangenen Jahrzehnte bedankt sich der Tagesspiegel bei seinen Leserinnen und Lesern mit einer umfangreichen Jubiläumsausgabe. Darin erwarten sie neben einem Editorial von Tagesspiegel-Verleger Dieter von Holtzbrinck unter anderem Interviews mit bedeutenden Persönlichkeiten wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Bürgerrechtlerin Marianne Birthler zur Pressefreiheit. Zudem wird es einen persönlichen Rückblick der Tagesspiegel-Redaktion auf die letzten 75 Jahre von der Nachkriegszeit über die Teilung in Ost und West bis hin zum Mauerfall und der Hauptstadtwerdung geben. Zugleich wird die Arbeit in Gegenwart und Zukunft thematisiert, indem die neuen Redaktionsrichtlinien vorgestellt werden und ein Blick in die „Tagesspiegel-Werkstatt“ geworfen wird.

Im Rahmen einer interaktiven Redaktionswoche vom 21. bis 25. September bietet der Tagesspiegel ein Dutzend virtuelle Live-Leserforen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Redaktion und Verlag, bei dem Leserinnen und Leser live ihre Fragen an den Tagesspiegel stellen können. Die Aufzeichnungen werden anschließend auch digital publiziert.

Ergänzend dazu geben Videos in den Sozialen Medien, darunter Instagram, Facebook und YouTube, sowie auf tagesspiegel.de einen Einblick in den Alltag der Tagesspiegel Redaktion und des Verlagshauses. In den Videos, die ab dem 14. September veröffentlicht werden, gehen junge Journalistinnen und Journalisten des Tagesspiegels folgenden Fragen nach: Wie findet die Redaktion ihre Themen? Wie unterscheiden sich Berichte von Kommentaren? Wie funktioniert ein Tagesspiegel-Tag? Wie groß ist der Verlag mittlerweile und wie funktioniert die technische Basis auch in Coronazeiten?

Unter dem Motto „Was soll sich ändern“ bittet der Tagesspiegel um ehrliches Feedback zu seinem Journalismus und seinen Angeboten. Dazu vergibt er 7.500 Gratis-Digital-Abos an junge Berlinerinnen und Berliner. Im Gegenzug werden sie zu ihrer Mediennutzung und ihren Erwartungen an das digitale Angebot des Tagesspiegel befragt. Die Umfrage wird zudem unter den Leserinnen und Lesern insbesondere der Newsletter Tagesspiegel Checkpoint und Tagesspiegel LEUTE ausgespielt.

„Der Tagesspiegel ist ein offenes Haus, deshalb sind wir immer neugierig darauf, was unsere Leserinnen und Leser bewegt“, sagt Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur des Tagesspiegel, der die Jubiläumsaktionen verantwortet. „Mit einer Video- und einer Redaktionswoche laden wir unsere Userinnen und User sowie unsere Leserinnen und Leser ein, uns noch besser kennen zu lernen, mit uns die Abläufe und Herausforderungen des modernen Journalismus zu diskutieren und unsere Arbeit zu hinterfragen und zu verbessern.“

Im Tagesspiegel-Shop werden besondere Jubiläumsprodukte aus den Bereichen Genuss, Design und Lifestyle erhältlich sein. Darunter eine Sonderedition und eine limitierte Plakat-Auflage mit Karikaturen von Klaus Stuttmann sowie die hochwertige Buchausgabe „Die Seite Eins“ mit 300 historischen Titelseiten des Tagesspiegels.