Nach der ersten wöchentlichen LEUTE-Beilage für die südwestlichen Berliner Bezirke, die im September gestartet ist, baut er damit das gleichnamige hyperlokale Newsletter-Angebot für alle 12 Berliner Bezirke weiter aus.

„Berlin lebt von seinen Kiezen. Und im Osten gibt’s immer was Neues“, sagt Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel. „Gerade in der Corona-Zeit lebt die Stadt vom Austausch und von der Neugier auf die Menschen um uns herum. Dazu wollen wir mit unseren Geschichten aus der Nachbarschaft anregen.“

„Im September haben wir die erste wöchentliche Beilage für den Südwesten Berlins veröffentlicht und viel positives Feedback erhalten. Ich freue mich daher sehr, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen und eine zweite Print-Beilage für weitere Berliner Bezirke anbieten können. Auf diese Weise möchten wir auch dem lokalen Einzelhandel, den vielen kleinen Berliner Geschäften und Unternehmen, noch mehr Reichweite bieten, indem sie zusätzlich zu den Newslettern crossmedial und gezielt in den für sie relevanten Kiezen werben können”, sagt Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt.

In der ersten Ausgabe berichten der Bildungsstadtrat von Pankow und ein Pfleger aus Friedrichshain von ihrem neuen Alltag in der Pandemie. Spannende Menschen von nebenan werden vorgestellt: vom Straßensänger in Prenzlauer Berg bis zu jungen Fußballerinnen in Mitte, vom Stadtstreicher aus Köpenick bis zu einer ehemaligen Hausbesetzerin in Hellersdorf. Zudem würdigt Kultursenator Klaus Lederer exklusiv das traditionsreiche Theater an der Parkaue in Lichtenberg, das schon zu DDR-Zeiten eine große Bühne für kleine Leute war.

Zum Start erscheint die LEUTE-Beilage einmalig in der Gesamtauflage, danach im Verbreitungsgebiet, im gesamten Einzelverkauf sowie im E-Paper.

„Tagesspiegel LEUTE“

Für jeden der zwölf Berliner Bezirke, die jeweils über die Einwohnerzahl einer Großstadt verfügen, erscheint seit 2016 einmal pro Woche ein Newsletter mit Namen und Nachrichten aus den Kiezen sowie Kommentaren zum lokalen Geschehen. Sie haben inzwischen über 220.000 Leserinnen und Leser.

Die Erscheinungsweise von „Tagesspiegel LEUTE“ für die Berliner Bezirke: Montag: Lichtenberg, Treptow-Köpenick; Dienstag: Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Tempelhof-Schöneberg; Mittwoch: Mitte, Neukölln, Reinickendorf; Donnerstag: Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf; Freitag: Charlottenburg-Wilmersdorf.