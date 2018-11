Tagesspiegel Magazine : Am 23. November erscheint das neue Tagesspiegel Magazin „Berlin 2019“ – Eine Vorschau auf die Großstadtereignisse des kommenden Jahres

Das neue Tagesspiegel Magazin „Berlin 2019“ verbindet die Vergangenheit Berlins, den Wandel seit dem Mauerfall, mit einem frischen Blick in die Zukunft und fragt: Was erwartet uns 2019 in der Hauptstadt? Was wird fertig? Was bleibt unvollendet? Denn eines ist sicher: Berlin bleibt in Bewegung!