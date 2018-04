Das Magazin „Tagesspiegel Radfahren“ stellt 24 spannende Routen in Berlin, Brandenburg und Umgebung zum Nachradeln vor, die direkt auf das Smartphone geladen werden können. Das Magazin präsentiert zudem die besten und originellsten Fahrrad-Ideen aus der Hauptstadt wie zum Beispiel Wettkämpfe mit Lastenrädern.

Weitere Reportagen der Autoren in der neuen Ausgabe, die zum Nachahmen einladen: Hella Kaiser taucht ein in die Welt der Sorben; Mirco Lomoth war rund um Werder bei Winzern und Obstbauern; Stefan Jacobs hat die zwei schönsten Etappen der Eiszeitroute getestet und Daniela Martens war mit ihrem vierjährigen Sohn unterwegs zu Pferden und Ziegen an Havel und Wannsee.

Das Magazin „Tagesspiegel Radfahren“ kostet 9,80 Euro und ist am Kiosk und online im Tagesspiegel-Shop erhältlich.

Eine Coverabbildung lassen wir Ihnen auf Anfrage gern zukommen.