Mit über 300 Empfehlungen zeigt das neue Brandenburg-Heft, was Stadtflüchter:innen im Land der Havel und der Spree entdecken können. Kunst, Kultur, Kulinarisches, Fahrradfahren, Wandern oder abends in einem der vielen Biergärten den Tag ausklingen lassen. Von den besten Strandbädern bis zu den tollsten Tierparks, von Cottbus bis Eisenhüttenstadt zeigt „Tagesspiegel Brandenburg“ facettenreiche Reiseziele für all diejenigen, die es nicht nur in Pandemiezeiten aus den eigenen vier Wänden zieht.

Die Brandenburg-Redaktion um Daniel Erk und Jan Oberländer besucht den Spreewald und lässt sich von TV-Koch Jörg Thiele zeigen, wie er moderne Küche mit regionalen Zutaten interpretiert. Im Park des Schloss Schwante werfen sie einen Blick auf die dortige Ausstellung internationaler Skulpturen und begeben sich auf dem mittelalterlichen Jakobsweg nach Bad Wilsnack.

Egal ob Tagesausflug, Fahrradtour, Campingurlaub oder Städtetrip: Das „Unterwegs“-Jahresheft zeigt, was Brandenburg mit seinen vielseitigen Ausflugsmöglichkeiten zu bieten hat.

„Tagesspiegel Brandenburg“ kostet 9,80 Euro und ist ab morgen am Kiosk und online im Tagesspiegel-Shop erhältlich.