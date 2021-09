„Ein Produkt, zwei Newsletter. Einer am Morgen, einer am Abend. Wer wissen will, was in Deutschland, in der Welt und in der Hauptstadt passiert, der findet bei uns das perfekte Angebot“, sagen die Tagesspiegel-Chefredakteure Christian Tretbar und Lorenz Maroldt. „Inhaltlich haben wir mit der ‚Morgenlage‘ und der ‚Abendlage‘ ein Rundum-Produkt geschaffen, das neben viel Politik und Wirtschaft auch eine gewisse Leichtigkeit durch interaktive Elemente und Kulturtipps vermittelt. Mit den beiden neuen Newslettern wollen wir unsere starke überregionale Reichweite als Leitmedium aus der Hauptstadt untermauern und das Bedürfnis der Leserinnen und Leser nach kompaktem und hochwertigem Journalismus erfüllen.“

„Das Besondere unserer Newsletter ist die persönliche Ansprache. All unsere Autorinnen und Autoren kommen direkt mit den Abonnentinnen und Abonnenten in Kontakt. Dadurch erreichen wir auch in unseren bisherigen bezirklichen Leute-Newslettern und dem Tagesspiegel-Checkpoint nicht nur sehr gute Öffnungsraten, sondern auch eine Bindung zu unserem Publikum“, sagt Judith Langowski, Verantwortliche Redakteurin Newsletter beim Tagesspiegel. „Auch in der neuen ‚Morgenlage‘ und ‚Abendlage‘ wollen wir unsere Leserinnen und Leser wieder mitnehmen und sie durch ihre Meinung zu Themen aus Politik und Wirtschaft miteinbeziehen.“

Gemäß dem neuen Konzept werden aus der bisherigen „Morgenlage Politik“, „Morgenlage Wirtschaft“ und den „Fragen des Tages“ die werktäglichen Newsletter „Morgenlage“ und die tiefergehende „Abendlage“ mit den wichtigsten Nachrichten des Tages und dem Gesprächsstoff im Regierungsviertel. Beide Newsletter sind kostenfrei zu abonnieren unter: https://newsletter.tagesspiegel.de/morgenlage/