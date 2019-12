Dieser bietet einen täglichen Überblick über die Geschehnisse der Welt und hilft so diese zu sortieren und einzuordnen.

"Wir wollen mit den Fragen des Tages helfen den Überblick zu bewahren - in den Nachrichten, den Texten, die sich lohnen zu lesen und auch bei der Frage, was man am Abend unternehmen kann.", sagt Christian Tretbar, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels.





„Das machen wir auf Tagesspiegel.de, in der Zeitung, aber auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unseren Newslettern und Entscheider-Briefings, den Backgrounds. Jetzt bekommen wir Nachwuchs.“, so Tretbar weiter.

Was sind die Nachrichten des Tages – aus der Welt, Deutschland, Berlin und den Bezirken? Was soll ich in der Flut an Texten heute abend auf der Couch lesen? Worüber diskutiert die Redaktion aber vor allem auch die Leserinnen und Leser? Was kann man abends außer Lesen noch so unternehmen? Und gibt es etwas, womit ich am Abend beim Kneipentalk glänzen kann? Diese Fragen beantwortet der neue Newsletter ab sofort jeden Werktag am frühen Abend.

Unter dieser Adresse können Sie sich kostenfrei für den Newsletter „Fragen des Tages“ anmelden: www.tagesspiegel.de/fragendestages