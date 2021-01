Juliane Schäuble, Tagesspiegel-Korrespondentin in Washington, übernimmt die redaktionelle Leitung und wird darin wöchentlich über das aktuelle politische Geschehen in den USA informieren. Mit „Washington Weekly“ knüpft der Tagesspiegel an den Erfolg der Tagesspiegel-Berichterstattung zur US-Wahl 2020 an.

Anna Sauerbrey, Mitglied der Chefredaktion: „Wir setzen unseren Wahlnewsletter als USA-Newsletter fort, denn das Interesse an amerikanischer Politik ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und seit der Wahl ungebrochen. Wir haben außerdem mit unserer Korrespondentin eine tolle Autorin für dieses persönliche und trotzdem sachliche Format.“

Juliane Schäuble, Tagesspiegel Washington-Korrespondentin: „Mit der Präsidentschaft von Joe Biden gehen viele neue Fragen einher. Wird es ihm gelingen das Land zu einen? Und wie wird Vizepräsidentin Kamela Harris ihre Rolle gestalten? Ich freue mich sehr darauf, unseren Leserinnen und Lesern in unserem Newsletter Antworten auf diese Fragen geben zu können.“

Neben Juliane Schäuble werden wie schon bei „Twenty/Twenty“ wieder die Tagesspiegel-Amerika-Experten Christoph von Marschall, Malte Lehming und Anna Sauerbrey Teil der Redaktion sein. Die Anmeldung und weitere Informationen zum Newsletter finden Sie unter www.tagesspiegel.de/washington-weekly.