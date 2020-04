Für alle Tagesspiegel Leserinnen und Leser entwickelte der Tagesspiegel zusammen mit dem Berliner Technologieunternehmen Solvemate das Corona-Navi, ein interaktiver Helfer und Navigator durch die wichtigsten Inhalte zum Virus.

Es gibt viele Fragen rund um das neuartige Virus, um Symptome, Ansteckungsgefahr. Aber auch rund um Kontaktsperren , geöffnete oder geschlossene Schulen und Kitas, um Reisen, Einkaufen und aktuelle Fallzahlen. Solvemates Multiple Choice-Technologie ermöglicht die Bündelung in verschiedene Themenkomplexe: Ansteckung, Symptome, Heilung"; "Eindämmung und Schutz"; "Geltende Regeln"; "Ausbreitung, Fallzahlen und News" und "Hilfsangebote". Die Nutzer wählen eine Kategorie aus und klicken durch die Antworten. Das Corona-Navi leitet sie zu den hilfreichen Antworten und bietet einen schnellen Überblick.

„Wir wollen mit dem Corona-Navi in dieser schwierigen Zeit, in der unsere Leser bei uns nach Orientierung suchen mit einer der führenden AI-Chatbot Firmen in Berlin ein innovatives und interaktives Tool ausprobieren um Fragen zu beantworten und dabei zu lernen, welche Informationen unsere Leser am dringendsten benötigen und was ihnen noch fehlt“, erklärt Farhad Khalil, Geschäftsführer beim Tagesspiegel.

“Wir freuen uns mit dieser gemeinnützigen Kooperation zusammen mit dem Tagesspiegel Informationen unkompliziert und übersichtlich für die Bürger verfügbar zu machen”, ergänzt Erik Pfannmöller, CEO und Gründer von Solvemate. “In der gegenwärtigen Krise sind schnelle Antworten auf dringende Fragen nötiger denn je. Das Corona-Navi ermöglicht dies durch seine smarte Lösungsführung ohne langes Suchen.”