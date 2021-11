„Das Interesse an True-Crime-Geschichten ist aktuell nicht zu stoppen – das hat auch der Erfolg unserer gleichnamigen redaktionellen Serie gezeigt, die wir im Frühjahr im Tagesspiegel veröffentlicht haben”, so die beiden Tagesspiegel-Chefredakteure Lorenz Maroldt und Christian Tretbar. „Wir freuen uns sehr, dass wir ‘Tatort Berlin’ nun als Podcast weiterführen und uns gemeinsam mit den Hörer:innen und Ermittler:innen auf die Jagd nach wahren und bedrückenden Geschichten begeben.”

Für den neuen Tagesspiegel-Podcast „Tatort Berlin“ ist Reporterin Katja Füchsel ein Jahr lang in den Mordkommissionen ein- und ausgegangen. Gemeinsam mit Sebastian Leber erzählt sie die spannendsten Kriminalfälle der Hauptstadt: Mit welchen Tricks werden Vernehmungen geführt und Serienmörder geschnappt? Warum töten Frauen so selten und was bringt selbst Kommissare an die Grenzen des Zumutbaren?

In der Premierenfolge stehen die Berliner Ermittler:innen vor einem Rätsel: Von dem Mordopfer, das Angler aus der Spree ziehen, ist nur der Torso übrig – mitsamt einer seltsamen Tätowierung. Wird das ausreichen, um den Mörder zu finden? Ihre Suche führt die Polizisten in ein sehr spezielles Milieu und zu einem verdächtigen Amerikaner.

Neue Folgen von “Tatort Berlin” gibt es ab dem 14. November im Zwei-Wochen-Takt überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie auf tagesspiegel.de. Recherchiert und erzählt vom Tagesspiegel – und jedes Detail ist wahr.