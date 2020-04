„Die erste Menstruation, das erste Mal, Verhütung, Lust, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Menopause, Sex im Alter – im Gyncast besprechen wir viele wichtige Stationen im Leben einer Frau. Dafür haben wir die beste Expertin gefunden, die man sich vorstellen kann: Dr. Mandy Mangler“, erklären Julia Prosinger, Tagesspiegel-Reporterin, und Esther Kogelboom, Leiterin des Tagesspiegel-Ressorts „Story“.

Im „Gyncast“ berichtet Dr. Mandy Mangler kompetent und einfühlsam, immer direkt und mit viel Humor aus dem medizinischen und manchmal auch nicht medizinischen Leben von Frauen. Dabei scheut sie sich nicht, auch Themen anzusprechen, über die in der öffentlichen Diskussion immer noch häufig geschwiegen wird: die gesellschaftlichen Folgen der Menstruation zum Beispiel. Zu ihrem Alltag als Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg gehören etwa auch die Behandlung von Zervixkarzinomen und die Erstaufnahme von Vergewaltigungsopfern. Darüber hinaus ist Dr. Mandy Mangler eine Pionierin der digitalen Visite und lädt seit Ausbruch der Corona-Pandemie zur digitalen Kreißsaalführung.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel und ich hoffe, dass wir mit dem Gyncast und seinen ungewöhnlichen Einblicken viele Menschen erreichen“, sagt Dr. Mandy Mangler. „Und ich bin sicher: Langweilig wird es garantiert nicht.“

Den Gyncast gibt’s ab sofort auf Spotify, Apple Musik und überall, wo es Podcasts gibt – und natürlich auf tagesspiegel.de.

Fragen, Wünsche, Feedback und weitere Hinweise nimmt das Team vom Gyncast gerne per Mail an gyncast@tagesspiegel.de entgegen.

Über Mandy Mangler:

Mandy Mangler, 43, ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg. Davor arbeitete sie in der Klinik für Gynäkologie an der Charité, Campus Mitte, als stellvertretende Klinikdirektorin. Mangler gilt als Expertin für die schonende Behandlung von Gebärmutterhalskrebs. Sie hat sich auf minimalinvasive Ansätze und auf Roboterchirurgie spezialisiert und unterstützt damit besonders erkrankte Frauen mit Kinderwunsch. Mandy Mangler ist gebürtige Leipzigerin, studierte an der Freien Universität Berlin und begann im Jahr 2003 ihre Facharztausbildung an der Charité. 2013 habilitierte sie sich zum Thema „Fertilitätserhaltende laparoskopische Therapiestrategien bei Patientinnen mit gynäkologischen Erkrankungen“. Mandy Mangler lebt mit ihrem Partner und fünf Kindern in Schöneberg.