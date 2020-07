War die deutsche Einheit doch nicht so erstklassig, wie sie sich 1990 im ersten Moment anfühlte? Welche Fehler wurden gemacht? Und was kann Deutschland, das inmitten der Pandemie neue Umbrüche erlebt, heute aus der Vergangenheit lernen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich der der neue dreiteilige Tagesspiegel-Podcast „Sind wir uns einig?“.

Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel: „Mit ihren lebhaften Debatten zeigt die Podcast-Reihe auf vielfältige Art, wie einig sich Deutschland inzwischen ist oder eben noch nicht. Und dass es sich immer lohnt, sich gegenseitig zuzuhören, wenn man sich verstehen will."

Zum Auftakt widmet sich das Podcast-Format der Einheit in Berlin. Zu Wort kommen neben dem langjährigen Regierenden Bürgermeister von Berlin Eberhard Diepgen (CDU) die Unternehmerin Petra Hoyer, die gleich nach der Wende eine Firma für Baustoffhandel gründete, Tagesspiegel-Redakteur Robert Ide sowie der Historiker André Steiner vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, der konkrete Daten sowie eine Einführung in die wirtschaftliche Ausgangslage der deutschen Einheit beisteuert.

Die weiteren zwei Folgen, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, beschäftigen sich mit dem Verlauf und der Wahrnehmung der Einheit im Westen mit dem Schwerpunkt Ruhrgebiet und im Osten mit dem Schwerpunkt Sachsen.

Die erste Folge der gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft und der Einheitskommission der Bundesregierung erarbeitete Gesprächsreihe ist ab sofort auf tagesspiegel.de sowie allen gängigen Audio-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast in leicht gekürzter Version abrufbar. Bei der Einheitskommission gibt es die lange Version. Alle Teile der Podcast-Reihe werden von Korbinian Frenzel, Sprecher bei Deutschlandfunk Kultur, moderiert.