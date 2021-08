Neben einer historischen Einordnung und Informationen über die Entstehung der Mauer erwarten die Leser:innen persönliche Geschichten über das Leben während der deutsch-deutschen Teilung. Zeitzeug:innen berichten über ihre waghalsigen Fluchtversuche durch die Luft in selbst gebastelten Ballons, und der einzige Auslandskorrespondent in Ost-Berlin erinnert sich an die schicksalhaften Tage im August 1961. Darüber hinaus wirft die Tagesspiegel-Redaktion einen Blick nach vorn und reflektiert, was uns die Mauer in Deutschland und Berlin heute noch lehrt.

Robert Ide, Tagesspiegel-Autor: „Wie keine andere Stadt der Welt steht Berlin für den Traum von einem freien Leben. Mit unseren Geschichten und Aktionen zum 60. Jahrestag des Mauerbaus zeigen wir, wie wichtig auch heute das Nachdenken über Grenzen ist. Und die Erinnerung an die Opfer inmitten einer einst geteilten Stadt und eines einst zerteilten Landes.“

Neben den besonderen Geschichten, die im Tagesspiegel und den Potsdamer Neuesten Nachrichten erscheinen, finden im Rahmen des Jahrestages weitere Aktionen statt. Gemeinsam mit dem Stasi-Unterlagen-Archiv macht der Tagesspiegel die Zeit der Spaltung auch für Kinobesucher:innen erlebbar und präsentiert am Samstag, den 14. August, ab 19.30 Uhr den Kinofilm „Ballon“ an historischem Ort.

Der Film von Bully Herbig erzählt die Geschichte von zwei Familien, die in einem selbst gebastelten Ballon aus der DDR geflüchtet sind. Nach der Filmvorführung folgt ein Gespräch zwischen Tagesspiegel-Autor Robert Ide, Ballonflüchtling Günter Wetzel sowie Prof. Dr. Daniela Münkel, Expertin des Stasi-Unterlagen Archivs. Die Veranstaltung findet in der alten Stasi-Zentrale in Lichtenberg statt. Am Nachmittag startet hier bereits ein Kinderprogramm des MachMit-Museums, zudem gibt es Führungen durch das Stasi-Archiv. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen stehen auf tagesspiegel.de sowie auf der Website des Campus-Kinos des Stasi-Unterlagen-Archivs zur Verfügung.