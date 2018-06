Am 16. Juni erscheint im Tagesspiegel eine sechsseitige Beilage unter dem Titel „Heimaten“, in der Exiljournalisten aus Syrien, Afghanistan und Ägypten über ihre Erfahrungen schreiben.

Die Beilage ist Teil des mehrfach preisgekrönten Exiljournalisten-Projekts #jetztschreibenwir, das der Tagesspiegel seit zwei Jahren in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Robert Bosch Stiftung durchführt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schreibt dazu: „Heimat gibt es für viele auch im Plural. Kaum jemand weiß davon so eindringlich zu erzählen wie die geflüchteten Journalisten, die hier berichten. (…) Heimat ist ein Ort von Geschichten; ein Ort, an dem wir unsere Geschichten erzählen – und die der anderen hören. Auch die hier versammelten Geschichten gehören dazu. Dazu leistet diese Ausgabe des Tagesspiegels einen wichtigen Beitrag.“

Die Autorinnen und Autoren schreiben über ihr Verständnis von Heimat: Wie viele „Heimaten“ habe ich, wie weit ist Deutschland bereits eine Heimat geworden? Was bedeutet „Heimat“ für mich als Kurde, als Frau, als Homosexueller? Drei Exiljournalisten haben für die Beilage ein Gespräch mit einem 82-jährigen deutschen Heimatvertriebenen geführt, eine ägyptische Autorin berichtet über ihr Doppelleben mit und ohne Kopftuch, eine syrische Autorin hat arabische Frauen interviewt, die in Deutschland ein zweites Mal geflohen sind, diesmal vor ihrem Ehemann. Der Fotograf Ali Ghandtschi hat die Autoren an Orten fotografiert, wo sie sich heimisch fühlen – seine Fotos werden in der Beilage und in einer Ausstellung im Tagesspiegel-Haus zu sehen sein.

Das Projekt #jetztschreibenwir begann vor zwei Jahren mit ersten Workshops mit Exiljournalisten im Tagesspiegel-Haus. Daraus entstand eine Sonderausgabe am 15. Oktober 2016, Sonderseiten, eine Veranstaltungsreihe „Diwan“ und eine Beilage „Wir wählen die Freiheit“.