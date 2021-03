Themenspezial : Tagesspiegel-Themenspezial zum 8. März: „Exiljournalistinnen schreiben zum Frauentag“

Anlässlich des Internationalen Frauentags veröffentlicht der Tagesspiegel am Sonntag, dem 7. März, ein Themenspezial, in dem acht Exiljournalistinnen ihre Gedanken zu der Situation von Frauen in Deutschland und ihren Heimatländern schildern.