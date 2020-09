Das Leitmedium aus der Hauptstadt betraut iq digital ab dem 01.01.2021 mit der Vermarktung seiner digitalen Angebote.

Der Tagesspiegel liefert seit 75 Jahren täglich Hintergründe und Analysen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit seinem Leitspruch „rerum cognoscere causas“ (Den Dingen auf den Grund gehen) zählt er zu den meistzitierten Zeitungen Deutschlands (Quelle). Der Tagesspiegel gehört mit seinem Qualitätsjournalismus aus der Hauptstadt und einer Digital-Reichweite von 11,07 Mio. Digital Unique Usern (Quelle: agof daily digital facts, 25.09.2020, Ø Monat (der letzten 3 Monate (Juni – August 2020)), Grundgesamtheit 16+) zu den am stärksten wachsenden Nachrichtenportalen in Deutschland. Seine digitalen Angebote erreichen monatlich 113 Mio. IVW-geprüfte Page Impressions (Quelle: IVW 08/2020).

Das Angebot des Tagesspiegels spricht vor allem gutverdienende Entscheider mit hohem Bildungsniveau an – und das bundesweit.

Mit der Ergänzung des Portfolios durch den Tagesspiegel steigert iq digital seine Reichweite um 5 % auf 34,76 Mio. Digital Unique User (Quelle: agof daily digital facts, 24.09.2020, Ø Monat (der letzten 3 Monate (Juni – August 2020)), Grundgesamtheit 16+).

Der Tagesspiegel fügt sich mit seiner hochwertigen Nutzerschaft homogen ins bestehende Portfolio der iq digital mit seinen Flaggschiffen wie FAZ.NET, Handelsblatt Online, Süddeutscher Zeitung und ZEIT ONLINE ein. Der Werbekunde profitiert zukünftig davon, dass der Tagesspiegel in den erfolgreichen Roadblocks von Homepage, Umfeldern, Podcast und Newslettern integriert wird und er mit einer Buchung die wichtigsten nationalen Medien in Deutschland belegen kann. Der Werbekunde profitiert von den einheitlichen Branding-Formaten und Kommunikationskonzepten der iq digital.

„iq digital ist der führende Vermarkter von nationalen Nachrichtenportalen, daher freuen wir uns sehr, den digital wachsenden Tagesspiegel in unserem Portfolio willkommen zu heißen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren kunden-, aber auch anlassbezogenen Kommunikationsmöglichkeiten den Tagesspiegel sehr gut einbinden können und freuen uns auf die langfristige Partnerschaft“, so Steffen Bax, Geschäftsführer von iq digital. „Für unsere erfolgreichen Content Marketing Produkte bietet der Tagesspiegel eine hochwertige und reichweitenstarke Nutzerschaft, von der unsere Werbekunden sicher profitieren können.“

„Wir haben uns mit iq digital für einen Vermarkter mit einem hochkarätigen Angebot an nationalen Quality News Websites entschieden, der optimal zu unserer digitalen Wachstumstrategie passt und unsere bestehende Zusammenarbeit mit iq media abrundet. Uns hat das Konzept der Kombination aus innovativen Content Marketing Lösungen und individuellen, anspruchsvollen Werbemittelkonzepten am meisten überzeugt“, ergänzt Marco Barei, Verlagsleiter Digitalvermarktung des Tagesspiegels.

iq digital media marketing gmbh

Die iq digital steht als Gemeinschaftsunternehmen von FAZ Verlag, Handelsblatt Media Group, Süddeutsche Zeitung Verlag und ZEIT Verlag sowohl für hohe Reichweiten in den Bereichen News und Wirtschaft/Finanzen als auch für Special Interest Angebote zur Ansprache spitzer Zielgruppen. Das Portfolio umfasst hochkarätige digitale Angebote in den Bereichen General News, Wirtschaft & Finanzen, Fachmedien, Gesundheit und Millennials: Websites wie Der Tagesspiegel, FAZ.NET, Handelsblatt Online, Süddeutsche Zeitung, WirtschaftsWoche Online und ZEIT ONLINE informieren Entscheider täglich aktuell über alle relevanten Themen. Zum Portfolio gehören außerdem ada, Apotheken-Umschau.de, areamobile.de, ARIVA.DE, brandeins.de, Edison.media, INGENIEUR.de, jetzt.de, karriere.de, orange by Handelsblatt, Spektrum.de, SZ-Magazin.de, ZEIT-Magazin.de und ze.tt sowie das B2B-Netzwerk fachmedien und mittelstand digital.

Mit einer digitalen Gesamtreichweite (inkl. Tagesspiegel.de) von 34,76 Mio. Digital Unique Usern (Quelle: agof daily digital facts, 24.09.2020, Ø Monat (der letzten 3 Monate (Juni – August 2020)), Grundgesamtheit 16+) ist iq digital einer der führenden Vermarkter für digitale Qualitätsmedien und Mediabrands. Mobil erreichen die Angebote der iq digital (inkl. Tagesspiegel.de) 27,12 Mio. Unique User (Quelle: agof daily digital facts, 24.09.2020, Ø Monat (der letzten 3 Monate (Juni – August 2020)), Grundgesamtheit 16+), online 17,13 Mio. Unique User (Quelle: agof daily digital facts, 24.09.2020, Ø Monat (der letzten 3 Monate (Juni – August 2020)), Grundgesamtheit 16+).

Der Tagesspiegel: Das Leitmedium der Hauptstadt

Der Tagesspiegel hat in den vergangenen Jahren eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen und ist inzwischen nach Auflage und publizistischer Bedeutung, gedruckt und digital, die Nr. 1 in Deutschlands wichtigster Stadt. Er hat die höchste verkaufte Auflage aller Zeitungen in Berlin mit seit über zehn Jahren wachsendem Marktanteil. Der Tagesspiegel gehört – wie die Zeit, das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche – zur DvH Medien GmbH von Dieter von Holtzbrinck.

