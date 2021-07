Wenn Elena eine Sportart der paralympischen Spiele ausprobieren könnte, dann wäre das Goalball. Sportlerinnen und Sportler mit Sehbehinderung werfen hierbei einen Klingelball auf das gegnerische Tor, um so Punkte zu erzielen. „Mich fasziniert, dass die Athletinnen und Athleten sich dabei nur auf ihr Gehör verlassen“, sagt die 23 Jahre alte Nachwuchsjournalistin der Paralympics Zeitung. Ob sie selbst den Mut hätte im Tor zu stehen, weiß sie nicht. Denn: „Die Bälle werden bis zu 70km/h schnell.“

Nach dem Abitur verbrachte Elena ihren Bundesfreiwilligendienst in Fördergruppen der Diakonie in Recklinghausen. Dort assistierte sie Menschen mit Behinderungen beim Essen, half bei der Pflege und bei Toilettengängen. Bei einem Seminar fuhr sie mit einem Rollstuhl durch Münster. Kopfsteinpflaster und Anstiege waren große Hindernisse und zeigten ihr, wie viel sich verändern muss, damit Städte inklusiv werden. Deswegen ist sie froh, durch ihre Mitarbeit bei der Paralympics Zeitung eine Plattform für diese Themen zu schaffen: „Sport begeistert und kann eine gute Möglichkeit sein, Veränderungen zu erreichen“.

Mitreißende Geschichten erzählen

Auch in ihrem eigenen Leben spielt Sport als Ausgleich zu ihrem Alltag eine wichtige Rolle: Seitdem sie fünf Jahre alt ist, macht sie Geräteturnen. Unfassbar stolz und voller Adrenalin war Elena, als sie das erste Mal die Kippe, ein Element am Stufenbarren, auf einem Wettkampf zeigen konnte. Davor hatte sie es im Training wieder und wieder nicht geschafft, lange trainiert – bis es dann doch klappte.

In ihrer Schulzeit hatte Elena über eine Karriere als Schauspielerin nachgedacht, sie liebt das Theaterspielen. Doch nach ihrem Bundesfreiwilligendienst orientierte sich um. Während ihres Work und Travel in Australien hörte sie das erste Mal über den Studiengang Wissenschaftsjournalismus. Für sie war direkt klar: „Das will ich machen.“ Der Studiengang vereint ihre Liebe zur Kunst und Kreativität und ihr Interesse an Naturwissenschaften.

Nebenbei schreibt Elena als freie Mitarbeiterin für die Recklinghäuser Zeitung. Im Rahmen der Paralympics Zeitung freut sie sich darauf, sportjournalistische Erfahrungen zu sammeln, internationale Kontakte zu knüpfen und mitreißende Geschichten zu erzählen.