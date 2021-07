Autorin, Aktivistin, Coach, Gründerin – und das mit nur 21 Jahren. Lilith Diringers Lebenslauf ist voller als der von den meisten Sechzigjährigen. In diesem Jahr kommt ein Eintrag hinzu – ihr Mitwirken bei der Paralympics Zeitung.

„Lilith, das Einzige, was du lernen musst, ist chillen.“ Dieser Satz von Liliths Vater beschreibt die 21-Jährige ziemlich treffend. Während die meisten in ihrem Alter froh sind, einen Studienplatz zu haben und ihr Leben einigermaßen auf die Reihe zu bekommen, läuft Liliths Leben anders ab.

Als „Wunderkind“ wird sie manchmal bezeichnet. Und auch wenn sie diesem Ausdruck nicht unbedingt zustimmt, ist er nicht von der Hand zu weisen. Mit neun Jahren schreibt sie ihr erstes Buch, das wenige Jahre später von einem Verlag veröffentlicht wird. Während ihrer Schulzeit räumt sie bei Wettbewerben zahlreiche Preise ab und verpasst in der Oberstufe zwei Drittel des Unterrichts, weil sie an Seminaren teilnimmt – und besteht ihr Abitur trotzdem mit einem Schnitt, von dem sich manch einer fragt, ob es den überhaupt gibt: 0,79.

Jeder Tag sieht anders aus

Viel spannender als ihre Noten und Auszeichnungen ist aber Liliths unermüdliches Interesse an den verschiedensten Themenbereichen. „Du kannst mir von einem Stein erzählen und ich hänge an deinen Lippen“, ist ihre Antwort auf die Frage, für was sie sich eigentlich nicht interessiere. Einen strukturierten Alltag gibt es in Liliths Leben nicht. Jeder Tag sieht anders aus und ist voll mit Terminen.

Was sich für die meisten Leute nach Stress anhört, ist für Lilith die pure Entspannung. Sie liebt es, morgens um sieben Uhr aus dem Haus zu gehen und abends um zwölf wiederzukommen – und dazwischen verschiedene Dinge zu erleben. Von Studieren über Arbeiten in der Flüchtlingshilfe bis hin zum Klima-Aktivismus. Und ganz nebenbei macht sie auch noch Leistungssport. Im Rock`n`Roll und Cheerleading gehört sie zum deutschen Bundeskader und kämpft um Medaillen.

Das Mitwirken an der Paralympics Zeitung ist für Lilith eine Herzensangelegenheit. Ihre Motivation: Sie möchte die Vielseitigkeit des Sports in die Öffentlichkeit tragen. Das sollte kein Problem sein – Liliths ganzes Leben ist mehr als vielseitig.