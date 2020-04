Ein Planet pilgert heim. Als die Welt vor ein paar Wochen zum Stillstand kam, setzte mit der Verbreitung des Coronavirus’ das große, erdumspannende Nachhausekommen ein.

Millionen von Indern bestiegen Busse, Familien liefen tagelang, um aus den Städten in ihre Dörfer zurückzukommen. Das Auswärtige Amt sammelte in einer beispiellosen Rückholaktion 200000 Deutsche um den Erdball ein, Austauschschüler, Wissenschaftler, Weltenbummler, Touristen. Alle folgten dem Ruf, kein Weg scheint zu weit.

Doch was heißt „#wirbleibenzuhause“ für die ständig Unbehausten?

Seit dem 1. April sind alle Notübernachtungseinrichtungen der Berliner Kältehilfe für Obdachlose geschlossen. Und wie durch ein Wunder, in Wahrheit aber durch eine Initiative des Senats, glitten an jenem Mittwoch dienstfertig die blitzblanken Glastüren der Jugendherberge in der Kluckstraße 3 im Ortsteil Tiergarten zur Seite.

„Größer als die Flüchtlingskrise“

Auf dem glänzenden, himbeerfarbenen Boden der Herberge, in normalen Zeiten ab 26,50 Euro Ü/F, stand statt Schulklassen eine Reihe stiller Gäste mit sperrigem Gepäck. Um kurz darauf mit je einem Stapel blütenweißer Bettwäsche in die oberen Etagen zu verschwinden.

Aus der warmen Jugendherbergsküche riecht es appetitlich. „Kartoffelpüree? Buletten? Auch Salat? Und Nachtisch?“ – „Alles, bitte“, kommt es mit einer Art Seufzer zurück. Die Stimmung ist geradezu andächtig.

„Wir wissen, wie man Gäste bedient“, sagt der Jugendherbergsleiter Christian Naumann, der für diese Aktion seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen konnte. Sie schmeißen die Küche, kümmern sich um die Wäsche und die Logistik im Haus.

„Dies hier ist größer als die Flüchtlingskrise 2015“, sagt Michael Elias, der es wissen muss, er ist der Geschäftsführer der Tamaja Berlin GmbH, die auch die Tempelhofer Flugzeughangars für Flüchtlinge betrieben hatte. Tamaja bietet den Gästen hier Ansprechpartner und Sozialarbeiter, kümmert sich um Regeln, Probleme.

Der Senat buchte Vollpension

Elias trägt blaue Gummihandschuhe und zieht an einer weißen E-Zigarette: „So etwas haben wir uns immer gewünscht: nicht nur eine Notübernachtung, sondern mit Betreuung, Sozialarbeitern und, wenn nötig, ärztlichem Dienst.“

Auch tagsüber ist jemand da, die Gäste müssen nicht morgens mit allem Gepäck wieder raus. Bis zum Ende der Kontaktbeschränkungen nicht, dem Auslaufen der „Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin“, wenn sie wollen. Der Senat buchte Vollpension.

In diesen auf links gekrempelten Zeiten ist es möglich, Fahrradstreifen, deren Beantragung sonst Jahre dauert, innerhalb von drei Tagen auf Kreuzbergs Straßen zu pinseln. Notleidende Selbstständige erhalten Geld auf ihr Konto. Die Zeit der Krise ist auch eine Zeit der Wunder.

Mieszko, 44 Jahre alt, Bett Nummer 343, strahlt nicht aus, dass er kein Zuhause hat. Er könnte mit seiner Daunenjacke und den frischen roten Turnschuhen aus einem Peek-und-Cloppenburg-Katalog spaziert sein.

Doch, so erzählt er es, hat er sich schon in einen Krankenhauseingang geschlichen und einfach in ein Bett auf dem Gang gelegt. Er habe in Zügen geschlafen. Und nun hat er den direkten Blick derer, die ihr Gegenüber genau ansehen, bevor sie vertrauen. Charaktertest. Er streckt die Hand aus und es gibt den Sekundenbruchteil, in dem klar ist, dass man einschlagen muss.

Ein Prozess, der alles verschlang

Die zupackenden Hände haben, auch das erzählt Mieszko, in Polen gemauert, in London Fliesen gelegt und Gärten angelegt. Zuletzt habe er in Holland in einem Schlachthof gearbeitet. Wie alle Polen, sagt er, könne er alles.

Seine Odyssee habe begonnen, als sich vor Weihnachten seine Freundin von ihm trennte. So begann ein allumfassender Ablöseprozess, der am Ende alles verschlang: Er habe Laptops verloren seitdem, drei Handys seien abhandengekommen, nur die Schulden in Polen, die hätten sich noch nicht von ihm gelöst.

Band fürs Leben. Ums Handgelenk tragen alle Gäste die Eintrittskarte – ein Bändchen mit aktuellem Datum und Bettennummer. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

„Ich könnte das hier schön machen“, sagt er und schaut sich im Jugendherbergshof um. Blickt zur blühenden Forsythie, zum hölzernen Raucherpavillon, zur Tischtennisplatte.

Sieben Jahre habe Mieszko in London gearbeitet, sagt er, sechs Monate sei er auch dort obdachlos gewesen. Er war auch zweieinhalb Wochen „in Moabit“, in Haft, und um zu verdeutlichen, warum, schnellt seine Faust nach vorn. Sein jetziger Zimmernachbar erzählte ihm von der Herberge hier, die der beste Ort in Berlin zurzeit sei. So, findet Mieszko, müsste Hilfe immer sein!

Die große Berliner Obdachlosenzählung

„Wir hatten den Auftrag vom Senat bekommen: Macht die Jugendherberge voll“, sagt Jörg Richert. 200 der 400 Plätze, damit es nicht zu eng wird. Okay, habe Richert gesagt, „dann rufen wir die mal an.“ – Wie bitte? Seit wann kann man Obdachlose einfach anrufen?

Jörg Richert, umtriebiger Gründer der Sozialgenossenschaft Karuna, die mitgeholfen hat, dass die Gäste überhaupt von diesem Haus wissen, macht Straßensozialarbeit und steht Ende März im Gebäude seiner „Task Force“ am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer – und zugleich immer im Kontakt zu den Obdachlosen in der Stadt. Er fährt ihre Plätze an, verteilt Essen.

Als im Januar die große Berliner Obdachlosenzählung mit mehr als 2000 Freiwilligen stattfand, hatte man noch nicht gewusst, wie viele es in der Stadt überhaupt gibt: 1976 Menschen haben sie gezählt. Dass man nun schon 75 von ihnen anrufen kann, liegt auch an ihm.

Es ist Mittag, gespendete Spinat-Kartoffelsuppe wird in Pappbecher gefüllt und dann per Kleinbus und Lastenrad ausgefahren werden. Um Richerts Hals baumelt ein zerschlissener, selbst genähter Mundschutz. Er spricht mit der Atemlosigkeit, die nicht von einer schlecht funktionierenden Lunge kommt, sondern von purer Euphorie: Plötzlich ist ganz viel möglich.

„Das ist ja geisterhaft“

Richert, aufgewachsen in Ost-Berlin, fühle sich jetzt dauernd an die Wende erinnert: Eine historische Erschütterung findet statt – dann formt sich ein historisches Zeitfenster zum Handeln, in dem bislang Undenkbares möglich ist. Es werde sich wieder schließen, sobald die akute Bedrohung durch das Virus vorbei ist. „Deshalb dränge ich jetzt auch so.“

Die Obdachlosen, sagt er, hätten auch Angst gehabt. Man müsse sich nur einmal vorstellen, man wäre mit den Nachrichten nicht auf dem Laufenden und plötzlich ist die Stadt leer: alle Menschen weg, sogar am Alexanderplatz, in den S- und U-Bahnen. „Das ist ja geisterhaft. Plötzlich ist niemand mehr da.“

Jeden Tag fahren seine Leute nun mit 1000 Euro in kleinen Scheinen und Münzen durch die Stadt. Spenden von der Sparda-Bank und Privatleuten, eingeworben auf Betterplace, einer Online-Spendenplattform. Zehn Euro drücken sie jedem in die Hand, weil ja die Menschen fehlen, die ihnen sonst etwas geben.

Die Idee: Obdachlose bekommen Handys

Aber was macht man mit ihnen im Falle einer Ausgangssperre? Seine Idee ist, die Obdachlosen wie in Seattle und San Francisco mit Handys auszustatten, damit man ihnen die Informationen schicken kann.

Die ersten 100, die sie verteilen, sind gebrauchte Iphones 5 und 6, die die Firma rebuy.com gespendet hat. Nun müssen sie im großen Stil neue besorgen, einfache Handys, keine Smartphones, die verbrauchen weniger Strom.

Endlich Ruhe. Marcin Mackiewicz sagt, er schläft in der Herberge „wie ein Kind“. Foto: Deike Diening

Und das ist nicht der letzte Streich. Richert zückt sein Handy, auf dessen Schirm Tortengrafiken erscheinen: In kürzester Zeit haben sie mit dem Start-up Sodisys eine App entwickelt, in die man die Informationen aus den Gesprächen mit den Obdachlosen eingeben kann: 73 Prozent der Befragten sagen, sie würden in ein Hotel oder Hostel gehen. Das ist ungeheuer viel.

Und sie beantworten, wie sie sich fühlen, ob sie den Verdacht haben, an Corona erkrankt zu sein oder andere Krankheiten haben.

Die Armen bleiben arm

„Vielleicht haben wir uns in den letzten Jahrzehnten in der Hilfe auf die falschen Punkte konzentriert“, sagt Richert.

Wenn er den Obdachlosen in die U-Bahnhöfe Essen bringt, sind sie sehr dankbar. „Aber sie sitzen da und warten. Sie verlassen sich darauf: Wir kommen.“ Doch wenn Unterstützer ausfallen, weil sie selber krank sind, in Quarantäne, bricht das System zusammen.

„Wir haben sie unmündig gemacht“, sagt Richert. Eine Hilfe aufgebaut, die die Zustände zementiert. In denen die Mildtätigen immer mildtätig bleiben – und die Armen arm.

So helfen, dass sie sich dauerhaft selbst helfen können, diese Chance bietet sich jetzt bei den Wohnungslosen Berlins. Gerade zum Beispiel beklagten sie: Wir kriegen hier gar nichts mit, wir bräuchten Solar-Radios. Klar, habe Richert gedacht. Es kann so einfach sein: Solar-Radios. Er braucht nur noch einen Sponsor.

„Wie ein Neugeborenes im Krankenhaus“

Bei jeder Umfrage fragen sie die Obdachlosen: Was würde dir am meisten helfen? „Und immer sagen die Leute: schlafen.“ Der Stress auf der Straße sei so groß, dass sie niemals richtig entspannen. Schlafmangel macht gereizt, aggressiv und schwächt das Immunsystem.

In der Jugendherberge bewacht der Hausservice den Schlaf. Die Zimmer können sie nachts von innen abschließen. Er schlafe hier, sagt Marcin Mackiewicz, 40 Jahre alt, „wie ein Kind“. Er lacht.

Um den tätowierten Arm trägt er wie alle hier sein Bändchen mit dem aktuellen Datum – es ist Montag, der 6. April – und der Bettennummer. „Wie ein Neugeborenes im Krankenhaus“, sagt er und zupft lachend an seiner Eintrittskarte für die Nacht.

Angst vorm Virus? Absurde Vorstellung

Es ist kurz vor sechs am Abend, Essensausgabe, fast eine Woche nach seinem Einzug. Mackiewicz, ein drahtiger Pole mit sprungbereiter Ausstrahlung, ist seit elf Jahren in Deutschland.

Berliner haben bei ihm vielleicht schon eine Bratwurst gekauft, als er auf dem Alexanderplatz als mobiler Verkäufer gearbeitet hat. Mit dem 35 Kilo schweren, umgeschnallten Grill ging es nach vier Jahren nicht mehr. Seit zehn Monaten lebt er draußen.

Angst vor dem Virus? Mackiewicz muss milde lächeln. Das Lächeln sagt: absurde Vorstellung.

Oder vielleicht ist es auch nur unter allen Ängsten die kleinste. Vielleicht relativiert sich die Angst, wenn man nicht alt und dafür sportlich ist und ansonsten ganz andere Probleme hat.

Erst Hausverweis, dann Handschellen

In ihre Routinen eingesponnene Menschen, die mit Corona plötzlich den Stich des Existenziellen spüren – so ist es ja bei Obdachlosen nicht. Ihre Probleme bedrohen immer ihre Existenz.

Und so mag das Zuhause auf Zeit vielleicht ein Wunder sein. Eine Idylle ist es nicht. Am Gründonnerstag, drinnen stehen die ersten für das Mittagessen an, muss die Security hinten im Garten einen Hausverweis aussprechen. Dann kommt die Polizei. Es wird lauter. Es kommt noch mehr Polizei.

Ein benebelter Mann im Flecktarn und eine sehr wütende Frau, die die ganze Zeit einen riesigen Teddybären in der Hand hatte, sitzen am Ende mit Handschellen auf dem Gehweg und werden abtransportiert.

Die Gefängnisse fragen an

„Ihre Dämonen bringen sie ja mit“, hatte Knut Fischer ein paar Tage zuvor gesagt. Knut Fischer, der hier die Sozialarbeit koordiniert und fast immer da ist. Die Leute können ihre Suchtmittel in blauen Kästen an der Rezeption deponieren und draußen konsumieren. Abhängigkeit hört ja nicht plötzlich auf, nur weil man mal einen Übernachtungsplatz hat.

Paare können Doppelzimmer beziehen – in Notunterkünften werden Frauen und Männer meist getrennt. Einige Zimmer wurden renoviert, mit USB-Stecker am Bett. Fischer schaut einem fest in die Augen. „Das ist ja temporär.“

Der Stress fällt ab. Mieszko (rechts) und sein Zimmernachbar. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Man macht sich keine Vorstellung davon, wer in Berlin alles dringend ein Bett braucht, bis man mit Knut Fischer spricht. Nicht nur die knapp 2000 Obdachlosen könnten eines gebrauchen, auch die Sozialstation der Charité ruft in der Jugendherberge an, ob sie Patienten hierher entlassen könne. Anfragen kämen auch von den Gefängnissen, die den Beginn von Haftstrafen bei bestimmten Straftaten aufschieben, damit die Haftanstalten nicht so voll sind.

350 Menschen sollen untergebracht werden

Fischer macht den Job schon länger. Er hat eine Notübernachtung in der Köpenicker Straße betreut, von dort kennt er auch viele Gäste. Er weiß, wie lange viele schon kämpfen. Er ist weit davon entfernt, als Erstes ein Wunder zu vermuten.

„Das hier ist die Reaktion der Politik auf noch zu erwartende Maßnahmen“, sagt Fischer. Die einer Ausgangssperre zum Beispiel. Damit sie sich um die Schwächsten gekümmert haben werden.

Bislang ist die Jugendherberge in der Kluckstraße das einzige Haus in Berlin, das so genutzt wird, der Senat ist auf der Suche nach weiteren Gebäuden. Insgesamt 350 Menschen sollen am Ende untergebracht sein. Ein Engpass, heißt es, ist auch das Personal.

In der Obdachlosenszene ist noch keine einzige Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Aber falls es sie trifft, werden die Auswirkungen hier vielleicht am härtesten sein. „Dann kann es ganz schnell gehen“, sagt Fischer. Obwohl viele von ihnen gar nicht glauben wollen, dass ausgerechnet sie die Schwächsten sein sollen. „Bei vielen herrscht die steile These, sie hätten ein super Immunsystem, weil sie ja draußen leben.“

Ab 6.30 Uhr wird geweckt, bis zehn Uhr müssen die Gäste Bescheid geben, ob sie länger bleiben wollen. Sie behalten dann ihr Bett. „Und müssen den Tag nicht mit der Suche nach einem Schlafplatz verbringen.“

Alles, was sonst fehlt: Ruhe

Einige müssen sich täglich bei einem Arzt wegen Medikamenten melden, andere haben kleine Jobs oder sammeln Flaschen. Im Grunde ist das hier die Einrichtung, die leistet, was sonst fehlt – dass alle einmal zur Ruhe kommen und ihr Leben sortieren können, weil die einfachsten Bedürfnisse an einem Ort gedeckt sind: schlafen, duschen, essen, Wäsche waschen.

Im Idealfall haben die Sozialarbeiter dann Gelegenheit, sie bei ihren Anträgen zu beraten, den Formularen und Ansprüchen bei Jobcentern und für betreute Wohnplätze.

Aber das braucht Zeit, sagt Fischer. Die Leute müssen erst einmal Vertrauen aufbauen. Dafür ist es natürlich besser, wenn man sich auch tagsüber kümmern kann, „Da kriegt man im Notfall auch noch was gelötet“.

Was ist dies also, wenn es kein Wunder ist? Ein Urlaub vom Leben auf der Straße? Eine Verschnaufpause? Und danach ist alles wieder wie vorher? Oder wenigstens für einige eine echte Chance zur dauerhaften Verbesserung? Ein neuer Standard, den man in der Obdachlosenhilfe nicht mehr aufgeben will? Was nach dem Auslaufen der Berliner Eindämmungsverordnung passiert, weiß noch niemand.