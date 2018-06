Dabei ruht Verantwortung auf Schultern, die nur schmal erscheinen. Schäuble ist fragil, was diesem Leben im Rollstuhl geschuldet ist. Aber er kräftigt sich, fährt mit seinem Rennrollstuhl auf Sylt oder anderswo durch die Gegend. Natürlich ist es nicht so, dass man immer nur in einem Stuhl sitzen kann und einem nichts weh tut. Natürlich ist das ein Problem.

Dieses Leben zwingt Schäuble dazu, sich immer neu auf das zu besinnen, was wichtig ist. Was ihm wichtig ist. Europa zum Beispiel, das Deutschland seine hellsten und auch glücklichsten Stunden beschert hat. Darum geht es doch gerade im Streit zwischen Merkel und Horst Seehofer auch. Und wer Schäubles Reden zu Europa gehört hat, die er im Bundestag, oftmals ohne Manuskript gehalten hat – der weiß: Er lebt seine Mission.

Und heute? „Die Lage ist da“, hätte der alte Adenauer gesagt, und selbst den hat Schäuble noch gekannt. Seit 1972 ist er stets direkt ins Parlament gewählt worden. 1972, dazwischen liegen nun 46 Jahre, in denen Schäuble immer eine Art personifizierter Koalitionsausschuss war. Doch ist er bei allem immer Christdemokrat. Eindeutig. In allen Funktionen.

Als Vorbild handeln

Dass er listig ist, ist bekannt. Auch der CSU. Doch seine Maxime lautet: Handle stets so, dass du dir im Spiegel in die Augen schauen kannst und dass dein Handeln anderen zum Vorbild taugt. Deshalb wird er der Versuchung widerstehen, sich in den Vordergrund zu spielen. Selbst wenn Merkel zunehmend Schwächen zeigt. Obwohl auch die Christsozialen auf ihn schauen. Und sich CDU und CSU darin einig sind: in der Hochachtung vor Schäubles Wort. Da bietet er sich doch eigentlich wie von selbst als Vermittler an – nur bietet er sich nicht selbst an. Wer Rat will, bekommt ihn.

Er kennt seine Rolle. Denn Schäuble weiß schon auch, dass alles seine Zeit hat. Seit der Bundestagswahl ist es so: Sie schauen zu ihm hoch, wenn im Parlament diese Zwischenrufe kommen, die unter Niveau sind, und bei denen er sehr scharf werden kann. Nicht laut, aber schneidend, beleidigend intellektuell. Dann fühlt sich so manch einer plötzlich sehr, sehr klein. Ja, er kann seine Überlegenheit spüren lassen.

Er arbeitet im Heute für morgen

Dabei ist er viel ruhiger geworden. Was ihm vorgehalten wurde – Schaffensdrang, Schaffenswahn, Regelungswut – ist verblasst. Er ist ja Parlamentarier durch und durch. Als Geschäftsführer der Fraktion, als Vorsitzender, als Präsident, Schäuble liebt die Debatte. Und er weiß, dass der Bundestag als Vertreter des Souveräns immer in der Lage ist, alles zu ändern, wenn es ihm nicht gefällt. Da braucht er auch nicht mehr Kanzler zu werden. Dass die Kanzlerin ihn brauchen könnte, um es zu bleiben, wird sie gar nicht gerne hören.

Warum er ihr trotzdem hilft? Obwohl sie ihm immer wieder weh getan hat? Ihn öffentlich herausgefordert und inhaltlich desavouiert und ihm dann das Amt des Finanzministers um der neuen Groko willen genommen hat? Das ist der Leitsatz zum besseren Verständnis von Wolfgang Schäuble, zu seinem politischen Verständnis: „Schon heute einen Blick auf die Tagesordnung der Zukunft zu werfen, um morgen gewappnet und darum übermorgen erfolgreich zu sein.“

Er schaut von seinem Turm ins Land. Was er sieht und sagt, hilft seiner Union – und damit Merkel. Ob sie will oder nicht. Er arbeitet im Heute für morgen. Er ist der Hüter des Hauses. Für das Übermorgen sind die nächsten zuständig. Die nach Merkel.