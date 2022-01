Im Fall des verschwundenen Ryan Mizgaisk hat das Berliner Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Der 39-Jährige, der zuletzt am 20. Dezember nachmittags am Nordufer der Rummelsburger Bucht gesehen wurde, wird wie berichtet von seinen Angehörigen gesucht. Handy und Kreditkarte sind seit dem Tag seines Verschwindens nicht mehr benutzt worden.

Die Polizei hatte zunächst mit der Suche gezögert, da sie keine Hinweise auf eine Gefahr für Leib und Leben sah. Dies hat sich nun geändert.

Der Fall ist inzwischen von einer örtlichen Polizeidienststelle an das LKA in der Keithstraße übergeben worden. „Wir haben das Gefühl, dass die verantwortlichen Ermittler jetzt sehr engagiert vorgehen“, sagt Micki R., die Cousine des Verschwundenen. „Dafür sind wir dankbar.“

Vergangene Woche kamen erstmals Polizeitaucher in der Rummelsburger Bucht zum Einsatz. Diese mussten ihre Suche jedoch nach wenigen Stunden einstellen, weil sich im fraglichen Bereich zu viel Schlick befand. In dieser Woche werden Suchhunde an die Bucht gebracht. Sie sollen in Booten über das Wasser gefahren werden und dort mögliche vorhandene Spuren aufnehmen.

Auf die Suchplakate, die Verwandte und Freunde in diversen Stadtvierteln aufhängten, haben sich bereits zahlreiche Menschen gemeldet. Einige behaupten, den Verschwundenen gesichtet zu haben. Mal sei Ryan Mizgaisk am Bahnhof Zoo entlang spaziert, mal sei er angeblich am Ostbahnhof, Ostkreuz oder in Lankwitz aufgetaucht. Keiner dieser Hinweise ließ sich jedoch erhärten.









Mehrere Menschen wollen Ryan Mizgaisk dabei beobachtet haben, wie er Passanten um Geld anbettelte. Ein Anrufer sagt, der Gesichtete habe „nicht wie ein typischer Obdachloser gewirkt, sondern wie jemand, der sich geniert“.

Unklare Rolle seines Kumpels Marvin J.

Als gesichert gilt, dass Ryan Mizgaisk vier Tage vor Weihnachten zusammen mit seinem Kumpel Marvin J. nach dem Besuch einer Party in der Rigaer Straße zu einer Bootsanlegestelle an der Rummelsburger Bucht gelangte. Vom Holzsteg aus paddelten beide zunächst zu einem nahegelegenen Boot, wo sie mit den dortigen Bewohnern feierten.

Anschließend paddelten sie weiter zu einer kleinen Ansammlung vor Anker liegender, mit einander verbundener Boote, die auch „Insel“ genannt werden. Während Marvin J. später unter Drogeneinfluss wild auf der Insel herumschrie und von einem Anwohner an Land gebracht wurde, ist Ryan Mizgaisk nicht mehr gesichtet worden.

Von den Bewohnern der umliegenden Schiffe geben alle an, Mizgaisk nicht gekannt und den 39-Jährigen an diesem Tag erstmals gesehen zu haben. Anders sein Kumpel Marvin J.: Dieser war mehreren Bootsbewohnern bekannt. Von ihm soll auch der Vorschlag gestammt haben, zu zweit zur Bucht zu gehen.

Die Anfrage des Tagesspiegels, weshalb er seinen Kumpel Ryan nach dessen Verschwinden weder bei der Polizei als vermisst meldete noch selbst in der Bucht nach ihm suchte, beantwortet Marvin J. nicht.

Wer Ryan Mizgaisk gesehen hat, etwas über sein Verschwinden weiß oder am 20. Dezember etwas Verdächtiges im Bereich der Rummelsburger Bucht gesehen hat, kann sich bei den Angehörigen unter der Telefonnummer 0163-1630066 sowie bei jeder Polizeidienststelle melden. Die Angehörigen bitten außerdem den Unbekannten, der am fraglichen Tag die Polizei rief, nachdem Marvin J. auf einem der Boote losbrüllte, sich zu melden.