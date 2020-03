Nach Angaben des Auswärtigen Amts holt die Bundesregierung jeden Tag etwa 10.000 Deutsche aus dem Ausland zurück. Das kostet Millionen. Doch nicht jeder findet den Weg nach Hause.

"Das Konsulat ist nicht erreichbar"

Lennart Kluge, 29 Jahre alt, studiert Wirtschaftswissenschaften an der TU Berlin und ist zurzeit mit zwei Freunden auf Kho Phi Phi, Südthailand.

Wir sind jetzt etwas über zwei Wochen hier, und bis vor kurzem war alles ganz normal. Wir kriegen natürlich mit, was in Deutschland gerade abgeht.

Hier kann man eigentlich immer noch Urlaub machen. Auf den Straßen merken wir kaum etwas, wenn man mal davon absieht, dass weniger Ausländer unterwegs sind.

Vor vier Tagen wurden allerdings die Bars, Cafes, Diskotheken dichtgemacht, da sind sie auch sehr rigoros, es gibt keine Ausnahmen. Nur die Restaurants sind immer noch geöffnet.

In Bangkok soll das jetzt auch schon anders sein. Vor zehn Tagen haben wir versucht, uns auf der Seite des Auswärtigen Amtes zu registrieren. Es gibt dort ein online-Formular für Deutsche im Ausland.

Jeder wird gescreent

Leider konnten wir unsere Registrierung nicht mehr abschließen. Das war schon komisch, die Seite ist abgestürzt und seitdem auch nicht mehr erreichbar.

Wir haben dem deutschen Konsulat in Bangkok eine Mail geschickt, aber außer einer automatischen Antwort, dass unsere Nachricht eingegangen sei, haben wir von dort nichts mehr gehört.

Wegen des Rückgangs an Touristen sind die Preise natürlich im Keller und alle versuchen, sich mit Rabatten zu überbieten, wollen die verbliebenen Gäste noch für eine Bootstour oder so gewinnen. Aber egal, was man nimmt, ein Boot oder den Bus, da wird jetzt jeder gescreent.

Sie messen die Temperatur und schauen einem in die Augen, ob man gesund ist. Auch das wird sehr strikt gehandhabt.

Die Familie drängt: brecht die Reise ab

Natürlich haben wir unter uns dreien diskutiert, ob wir die Reise abbrechen sollen. Freunde und Familie daheim machen sich Sorgen und haben uns dringend dazu geraten, aber das ist unser einziger Urlaub, vielleicht für längere Zeit. Und was das Virus angeht, scheinen wir hier einigermaßen sicher zu sein.

Wir erleben hier beides, solche, die sagen, ich bleibe hier und ziehe das durch, mache meinen Zwei-Monats-Trip wie geplant. Und solche, die sofort nach Hause wollen.

Das ist aber gar nicht mehr so einfach. Unser Rückflug sollte am 27. März mit Turkish Airways gehen, der ist gecancelt. Über die Türkei geht gar nichts mehr.

Wir haben dann geguckt, was noch möglich ist. Lufthansa und Thai Air waren für unseren Etat utopisch, da hätten wir mehr als 1.000 Euro hinlegen müssen. Andere sind mit Emirates geflogen und stecken – man versucht ja, mit anderen Reisenden in Kontakt zu bleiben – jetzt in Dubai in Quarantäne fest.

Turkish Airlines reagiert nicht

Wir haben einen Rückflug mit Finn Air für den 27. März bekommen. Hoffentlich findet der statt. Morgen machen wir uns mit einer Inlandslinie auf den Weg zurück nach Bangkok.

Der Flug ist auch schon ein paar Mal verschoben worden, aber immerhin reagiert die Airline auf unsere Mails. Mit Turkish Airlines war das nicht mehr so. Die reagierten überhaupt nicht mehr.

Aus Bangkok wissen wir inzwischen, dass die Behörden derzeit über eine Ausgangssperre nachdenken, jedenfalls erzählt man sich das hier. Mal sehen, was uns dort erwartet. Wir hoffen das Beste.

Protokoll: Andreas Austilat

Quirin Dilling und Simon Büscher werden in Ecuador auf der Straße angegangen. Foto: privat

"Die Regierung hat viel entschlossener gehandelt als in Deutschland"

Quirin Dilling und Simon Büscher konnten in Ecuador nicht mal mehr Geld abheben.

Wir sind am 15. Januar nach Ecuador geflogen, um bei einem Architektur-Projekt von zwei Freundinnen in einem kleinen Dorf an der Küste zu helfen. Mitte Februar wurden wir dort das erste Mal auf das Coronavirus angesprochen. Eine Seniorin fragte immer wieder, ob wir uns angesteckt hätten.

In den darauffolgenden Wochen sind wir als Europäer immer häufiger auf das Virus angesprochen worden. Schlag auf Schlag ging es aber erst ab dem 13. März – ein Freitag. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auf einer Finca in Puyo, einer Provinzhauptstadt am Rande des Amazonasbeckens.

Im Bus herrscht Stille. Ein Mann betet.

Die Nachrichten aus Deutschland überschlugen sich und auch in Ecuador, wo es zu diesem Zeitpunkt nur eine Handvoll Corona-Fälle gab, wurden plötzlich drastische Maßnahmen ergriffen. Innerhalb von 24 Stunden wurden Provinzgrenzen geschlossen und das Bussystem, die Lebensader Ecuadors, eingestellt.

Die Regierung hat viel entschlossener gehandelt als in Deutschland. Das Bewusstsein für die Gefahr scheint in der Gesellschaft ausgeprägter zu sein. Wir sind mit dem letzten Bus weggekommen.

Als wir einstiegen, herrschte Stille, der Mann neben uns betete die ganze Fahrt, die anderen Gästen – die meisten mit Mundschutz – beäugten uns sehr misstrauisch.

Auf gut Glück sind wir direkt zum Flughafen, aber der war schon abgeriegelt. Man kam an keinen Schalter, telefonisch oder per Mail war sowieso niemand erreichbar.

Unseren Rückflug hatte Iberia einfach gestrichen, dazu nur ein Dreizeiler mit der Aussicht auf einen Gutschein. Mehr Infos gab es nicht.

Wir haben uns dann in Quito in einem Hostel eingemietet, in dem hauptsächlich Flüchtlinge aus Venezuela wohnten. Die Menschen strahlten aber Herzlichkeit und Zuversicht aus – das war beeindruckend.

Kreditkartenkopien per Whatsapp

Die Botschaft hat ewig gebraucht, um Informationen zu verbreiten. Persönliche Ansprechpartner bekamen wir nicht bei der Botschaft, sondern erst vom Konsulat in Guayaquil. Den Tipp gaben uns Freunde.

Die Kommunikation mit dem Konsulat war sehr dubios, immer via Whatsapp. Auch das Reisebüro, an das wir vermittelt wurden, wollte Kopien von Reisepass und Kreditkarten aufs Handy. Kein schönes Gefühl, aber für uns der Notanker.

Schließlich konnten wir einen Flug mit KLM nach Amsterdam buchen – für 1.700 Euro pro Person. Die nächsten fünf Tage bestanden hauptsächlich aus warten und hoffen, dass der Flug nicht gestrichen wird.

Auf den Straßen rufen sie: Verlasst das Land!

In Quito gab es ebenfalls eine Ausgangssperre, nur zum Einkaufen durfte man raus. In den Supermärkten gab es immerhin noch alles – auch Klopapier.

Auf den Straßen wurden wir ein paar Mal angegangen, dass wir das Land verlassen sollten. Um ein Haar hätten wir es dann fast nicht zum Flughafen geschafft, denn am Abflugtag konnte man plötzlich kein Geld mehr abheben. Ein Taxifahrer fuhr uns schließlich – nach langer Verhandlung – für unser letztes Kupfergeld und ein paar Euro zum Flughafen. Als der Flieger dann abhob, waren wir sehr erleichtert – auch wenn wir nicht wissen, was uns jetzt in Europa erwartet.

Protokoll: Felix Hackenbruch

Adax Dörsam 2019 auf dem Heck der MS Artania. Über sein Leben und die Musik hat Dörsam zwei Bücher geschrieben: "Saitenweise... Foto: Adax Dörsam

"Bitte bleiben Sie auf der Kabine"

Adax Dörsam, 64, ist ein Gitarrenvirtuose aus Mannheim. Er arbeitete mit Rolf Zuckowski, Tony Marshall, Lou Bega, DePhazz und Xavier Naidoo zusammen. Mit seiner Band spielt er jedes Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff, doch diesmal ist alles anders. Per Mail berichtet er dem Tagesspiegel davon.

Eigentlich sollte ich mit meiner Band „Flower Power Men“ ein paar Wochen Musik für die 832 Passagiere auf der „MS Artania“ machen. Wir spielen seit 13 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen und diesmal sollten wir in Sydney starten und bei Auckland, Bora Bora und der Osterinsel halten. Ich hatte mich auf eine traumhafte Reise gefreut.

Wir waren am 13. März über Singapur eingereist, in der letzten Maschine, die noch aus Deutschland durchgelassen wurde. Ich hatte beschlossen, die lang geplante Reise anzutreten, obwohl sich das Coronavirus schon derart ausgebreitet hatte. Ich liebe meinen Beruf und habe keine Angst vor dem Virus.

Außerdem hatte ich gehofft, dass die Entwicklung in der Südsee nicht so rasant sein würde wie in Europa, in China waren die Ansteckungsraten ja schon rückläufig. Da habe ich mich geirrt.

Gestern Touris, heute Gefahr

Noch vor dem Einchecken in Sydney erfuhren wir, dass die Häfen in Neuseeland und Französisch-Polynesien für uns gesperrt seien. Einen Tag später hieß es, wir sollten auch den Hafen in Sydney verlassen und auf Reede liegen bleiben. Gestern noch beliebte Touristen, heute Seuchengefahr ...

Wir Passagiere hatten die Wahl: Entweder mit der „MS Artania“ nonstop mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 -18 Knoten bis nach Bremerhaven durchfahren, also mindestens 28 Tage ohne Landkontakt, oder einen letzten Flug ab Sydney nehmen.

Beide Optionen bargen Risiken: Würden wir es bis zum Airport schaffen? Wo zwischenlanden? Oder würden wir in einer Transitzone irgendeines Flughafens enden?

Wir, meine Band, meine Frau und ich, entschieden uns dafür zu bleiben. Obwohl es Zweifel gab: Sind genug Vorräte an Bord? Die vorgesehenen Zwischenstopps in Neuseeland würden ja entfallen. Halten die Maschinen so lange aus? Und was, wenn hier Corona ausbricht? Ich bereue nichts, auch wenn die letzten Tage etwas ungemütlich geworden sind.

Aber erstmal meldete sich der Kreuzfahrtveranstalter per Bordfernsehen und kündigt an, die Kosten der Reise zu übernehmen. Das finde ich kulant! Langsam wurde mir auch klar, dass die Reise eine gruppendynamische Herausforderung wird. Zum Glück haben wir einen Bordgeistlichen und eine Psychologin an Bord.

Über die letzten Tage ist eine wirklich schöne Gemeinschaft entstanden. Alle gehen ganz vorsichtig miteinander um. Eine neue Erfahrung! Und noch nie war der Spruch „Wir sitzen alle in einem Boot“ so wahr.

Jeden Morgen klopft der Schiffsarzt an die Kabinentür und hält meiner Frau und mir einen pistolenähnlichen Gegenstand an die Stirn. Fiebermessen. Wir hatten stets niedrige 36 Grad. Ich schrieb nach Hause: Unser Schiff ist Corona-frei.

Kratzen im Hals, plötzlich Fieber

Seit vorgestern ist alles anders. Es begann am Montag mit einem leichten Kratzen im Hals, ich fühlte mich müde und schwach. Ich bekämpfte das erstmal mit Muskeltraining im Fitnessstudio. Abends spielten wir eine wunderbare Show, 450 Leute im Publikum, tolle Stimmung! Ich gab Autogramme, verkaufte CDs, posierte für Fotos. Wir rauchten, tranken, ich fiel erschöpft ins Bett.

Bei der morgendlichen Visite trugen die Schiffsärzte gestern Mundschutz und verweigerten die Begrüßung per Handschlag. Mein Wert lag plötzlich bei 37,8 Grad. „Bitte bleiben Sie beide auf der Kabine. Wir behalten Sie im Auge.“, sagten die Ärzte zu meiner Frau und mir. Jetzt bin ich also Corona-verdächtig.

Die Kabine ist mit Bad 10 Quadratmeter klein, das Fenster kann man nicht öffnen, die Auswahl beim Zimmerservice ist eher bescheiden. Draußen scheint die Sonne, das Meer glitzert, die anderen Gäste spazieren vorbei.

Ich habe endlich begonnen, gründlich meine Gitarre zu putzen und die Saiten zu wechseln und heute Abend werden wir wahrscheinlich Fernsehschauen - zum ersten Mal auf dieser Reise. Ein aktuelles Bild kann ich leider nicht schicken, denn auch unser Fotograf sitzt in seiner Kabine in Quarantäne und ich meistere mein Leben bislang ohne Smartphone.

Mit Vollgas zum Corona-Test

Alle zehn Minuten ertönt eine Durchsage: Kreuzfahrtdirektor und Kapitän verkünden unangenehme Neuigkeiten. Die Reederei hatte nachts angerufen, sie haben nun extra eine Consulting-Firma engagiert, die Maßnahmen beschlossen hat: Kein Buffet-Restaurant mehr, keine Veranstaltungen an Bord und mit Vollgas zum nächsten Hafen Perth, um dort Corona-Tests zu machen und zu tanken. Australien testet umfangreich und meldet bislang 2136 infizierte Fälle.

Wir werden vorerst nicht mehr spielen und wie es weitergeht, ist vollkommen offen. Mein Fieber ist inzwischen auf 36,5 gesunken. Eine der 198 Reisenden, die sich für die Option Heimflug in alle Welt entschieden hatten, hat sich inzwischen bei mir gemeldet. Sie ist sicher zu Hause angekommen.

Wo sich Adax Dörsam und die MS Artania befinden, lässt sich hier verfolgen.

Protokoll: Julia Prosinger