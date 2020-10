Am Vortag hatte Herrmann seine Rennyacht von ihrem Stützpunkt in Lorient die Küste hinauf nach Port-La-Forêt überführt. An Bord ein deutsches Fernsehteam. Auf die Frage, warum er monatelange Isolation und Dauerstress auf sich nehme, antwortete er, dass ihn die 360-Grad-Verantwortung reize. Wenn er nach ein paar Tagen in den Rhythmus gefunden habe, sei es nicht schwer. Er schlafe, wenn er könne. Manchmal weniger als 15 Minuten am Tag. Aber so allein sei er gar nicht, fuhr er fort, da er über Satellit in ständigem Austausch mit seinen Unterstützern stehe.

Mehr ist zu diesem Thema von ihm für gewöhnlich nicht zu erfahren.

Es ist ja auch wirklich niemandem begreiflich zu machen. So war das immer schon. Meike Schomäker aus Bad Zwischenahn erinnert sich, wie der 15-jährige Herrmann seinen Segelschülern, zu denen sie zählte, im Winter Videofilme über seine Helden vorspielte. Sie sah verwaschene Bilder von Yachten, die endlose, kalte Meere durchpflügten. Das war etwas vollkommen anderes, als der kleine See vor ihrer Haustür. „Boris hat seine Begeisterung für Hochseerennen mit uns Opti-Kindern geteilt, und es war klar, das wollte er auch. Es war für ihn eine Frage des Lebensstils.“ Über seinen Antrieb sagt die heutige Anwältin, dass er sich „eine intellektuelle Herausforderung um das Segeln herumgebaut“ habe, „deshalb füllt es ihn aus.“

"Everest der Meere"

Es kann sein, dass er das erste mal wieder Land sieht, wenn er nach Les Sables zurückkehrt. Er wird Regionen durchqueren, die so abgelegen sind, dass die Menschen, die ihm dort am nächsten sein werden, sich im Orbit auf der ISS befinden. Vier Tage bräuchte ein schnelles Schiff, um ihm zu Hilfe zu eilen.

Von anfänglich 110 Tagen, die die Erdumrundung des Schnellsten dauerte, hat sich der Rekord auf 74 Tage verkürzt. Herrmanns Rationen reichen für 80 Tage.

Mit der neuen Generation von "Foilern" dürfte sich die Zeitspanne nochmals deutlich verringern. Der Preis ist, dass das Leben an Bord "praktisch unerträglich" geworden sei, wie es ein Imoca-Designer nennt. Die Bewegungen des Boots sind so aggressiv, dass Herrmann sich einen Rugbyhelm besorgt hat, um unter Deck vor Kopfverletzungen geschützt zu sein.

„Bei 20 Knoten Wind, weiß man, dass es eine Schlacht wird“, sagt der Franzose Charlie Dalin, der an diesem zweiten Trainingstag eines der anderen Boote durch zunehmend heftigere Schauerböen steuert. „Meistens sitzt man, wo es gerade geht, aber wegen der Schockwellen, die bei jedem Aufprall durchs Boot laufen, fängt der Rücken schnell an zu schmerzen. Man muss sich festklammern, weil man nie weiß, wann der nächste Stoß kommt. Man ahnt es nicht mal." Dalin, drei Jahre jünger als Herrmann, spricht wie über einen seelischen Schock. "Mit jedem Vendée Globe hat sich die Leistung der Boote um einige Prozent erhöht. Nur die Skipper sind immer noch dieselben.“

Von Feldjägern gesucht

Schon vor acht Jahren wäre Boris Herrmann bereit für diese Herausforderung gewesen. Aufgewachsen in Oldenburg, war er früh mit einem Jugendfreund in jeder freien Minute zum Zwischenahner Meer geradelt. Sie wurden ein erfolgreiches Gespann in der 505er-Jolle, holten 2007 den deutschen Meistertitel, reisten zu WM-Wettkämpfen. Während der Jugendgefährte seinen Weg an die Weltspitze dieser Klasse fortsetzen sollte, zog es Herrmann aufs Meer. Kein Sportverband, kein reiches Elternhaus würde ihn auf diesem Weg fördern, außer dass sein Vater, ein marxistischer Lehrer mit vorübergehendem Berufsverbot, ihm vorgelebt hatte zu machen, „was nicht immer ,richtig' ist“, wie Freunde sagen. Boris habe offener gedacht, bürgerliche Statussymbole nahm er nicht wichtig. „Unkonventionell zu sein, ist für ihn normal“, sagt einer.

2001 hatte er beim Mini-Transat erstmals Fühlung aufgenommen. Monatelang hauste er auf einer Nussschale von sechseinhalb Metern Länge, was üblich ist in dieser Szene. Das Einhandrennen über den Atlantik gilt als Krabbelstube der Profis. Es stellt jedem jungen Träumer dieselbe Frage: Will ich dieses Leben wirklich?

Da das Mini-Transat vor Ablauf seiner Zivildienstzeit begann, setzte sich Herrmann unabgemeldet nach Frankreich ab. Die Feldjäger suchten ihn. Sein Vater tat, als wüsste er auch nicht, wo sein Sohn sei.

Frau mit Herz. Die Britin Samantha Davies steuert Initiatives Coeur. Sie ist eine von sechs Frauen, die beim Vendée Globe starten,... Foto: KM

2008 nahm er an seinem ersten Rennen um die Welt teil, gewann es sogar mit seinem Hamburger Segelpartner Felix Oehme. Das hätte ihn für’s Vendée Globe qualifiziert, fand er. Doch als sein Sponsor, die Beluga-Reederei, 2011 Pleite ging, verlor er den finanziellen Rückhalt, seine Karriere bekam einen Knick. Das Risiko war hoch, ohne soziale Absicherung in einem Container voller Segel und Tauwerk zu enden. Wobei Herrmann den Egotrip vor sich selbst „als extreme Art der Selbstständigkeit“ rechtfertigte, wie sich ein Freund erinnert.

Zwar wurde für ihn ein Sponsoren-Deal eingefädelt, der ihm im Winter 2011 die Teilnahme an einem zweiten Rennen um den Globus erlaubte, trotz dieses Sprungs in die Profiliga ging es danach abermals nicht weiter. Vor dem Vendée Globe 2016 sagte er: Wenn er teilnehme, dann wolle er auch gewinnen.

"Ich kaufe jetzt ein Boot"

Dafür fehlten ihm die Mittel.

Also verdingte er sich als Navigator auf Regatten, die mittags begannen und nachmittags zuende waren, oder beteiligte sich an Rekordversuchen, die in irgendwelchen Listen verschwanden. Sein Ansehen in der Szene wuchs. Doch als Typ, der selbst bestimmen will und sich dafür ein umfassendes nautisches Wissen erworben hatte, brauchte er: Vertrauen. Er sei sich nicht zu schade, sagt Meike Schomäker, immer wieder Leute anzusprechen, die ihm weiterhelfen könnten.

Wenn man mit Leuten aus diesem Netzwerk spricht, dann loben sie eine 360-Grad-Persönlichkeit, schildern Herrman als sympathischen Typen, super Athleten und einen, der auch mit Geld umzugehen wisse. Aber es war die Freundschaft zu Pierre Casiraghi, die den Durchbruch brachte: Der Sohn von Fürstin Caroline von Monaco gründete einen Rennstall namens Malizia, und der Sohn des Altlinken fungierte als „Vergnügungsminister“, wie ein Insider Herrmanns Job als Teammanager auch nennt. Sie hätten eine „professionelle Plattform“ aufgebaut, so Herrmann, um zeigen zu können, „wie wir so drauf sind“.

Das machte Eindruck. Zumindest auf Gerhard Senft. Eigentlich hatte sich der Stuttgarter Finanzunternehmer nur eine Privatyacht gekauft, als Herrmann auf Vermittlung eines Händlers an Bord kam, um ihm Tipps zu geben. Dabei erzählte er ihm von seinen Plänen und erwähnte, dass Imoca-Yachten „werthaltig“ seien. Das verfehlte seine Wirkung nicht. Da er nun besser wusste, „wie man es richtig anstellt“, schleppte er den Geschäftsmann nach Les Sables d’Olonne, damit er dort von der Atmosphäre angesteckt würde. So kam es zu dem Deal, durch den Herrmann sich 2016 eines der schnellsten Boote der Imoca-Flotte sicherte, weil Senft ("Ich kaufe jetzt ein Boot") das Geld bereitstellte. Senft war sich sicher: „Die Investition würde nicht verlorengehen.“.