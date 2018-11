Raab hätte eine der vielen Handlungsanleitungen eines Beratungsinstituts seiner eigenen Regierung lesen können, die detailreich Brexitfolgen und EU-Ausstiegsszenarien beschreiben. In dem Papier vom September 2017 steht auf Seite 12: „Dover ist die Pulsader“ des Handels mit Europa. Unter dem Satz veranschaulicht eine mit Zahlen versehene Grafik, was damit gemeint ist.

Es gibt eine vom Parlament erbetene Faktensammlung des Hafenbetreibers. Darin steht, 99 Prozent der Lastwagen, die hier auf die Fähren rollen oder von ihnen angelandet werden, stammen aus Ländern der EU. Die durchschnittliche Abfertigungszeit betrage zwei Minuten pro Lkw.

Nach dem Brexit, wenn Großbritannien Zollunion und Binnenmarkt verlassen habe, wären neue Einreisekontrollen nötig. Würden die je Lastwagen nur zwei Minuten länger dauern als heute, ergäbe das 17 Meilen lange Rückstaus – in Dover und im gegenüberliegenden Calais. Eine Berechnung des Imperial College London kommt auf bis zu 40 Meilen lange, bis zu fünf Stunden mehr Fahrtzeit kostende Staus, wenn sich die Lkw-Abfertigung auch am Tunnelterminal von Folkestone um zwei Minuten verzögert.

„Da hätte ich auch was davon“, sagt Gilbert. Sein Haus steht in der Nähe von Motorway M 20, fast bis rauf nach Maidstone – auf halbem Weg nach London gelegen – würde die Wagenkolonne stehen, wo Gilberts Club alle zwei Monate seine Vereinssitzungen abhält.

Es ist Donnerstag, der Tag nach der Raab-Rede. Die Zeitungen und das Fernsehen beglückwünschen den Minister dazu, endlich seine Insel-Erkenntnis gehabt zu haben, die Erkenntnis, dass eine Insel, die Handel treiben will, darauf angewiesen ist, das Wasser um sie herum überwinden zu können – und das möglichst mühelos. Gilbert telefoniert mit dem Vereinschef.

Firmen werden England verlassen

John Finagin heißt der, ein 66 Jahre Pensionär, zuvor ist er Lehrer gewesen. Er sagt, „ich bin verzweifelt.“ Diese „komplette Arroganz“ der Brexit-Vorantreiber, die Ahnungslosigkeit, was vor allem Englands Südosten bevorstehe. „Du brauchst kein Genie zu sein, um die Konsequenzen zu sehen“, sagt er. Staus, die sich wie „Eisblumen am Fenster“ ausbreiten würden. Firmen, die auf schnelle Transporte zu ihren Kunden oder von ihren Zulieferern angewiesen sind und England verließen. Die Autoindustrie hier im Süden zum Beispiel, die Einzelteile vom Festland und just-in-time beziehe.

„Wir hatten ja schon einmal einen Brexit“, sagt er. „Im 16. Jahrhundert, als Heinrich VIII. sich von der römischen Kirche abwandte.“ Und dann seien sie losgegangen, die Jahrhunderte der Glaubenskriege. Der Brexit, „es wird ein Albtraum.“

Auf ungefähr hundert Flüge im Jahr kommt Finagin. Starts vom Hügel an der Crete Road? Vielleicht zehn, sagt er, vielleicht 20. Er war 50, als er anfing mit dem Gleitschirmfliegen. „Ich wollte das mal machen“, sagt er, „so als einmalige Erfahrung, so wie man vielleicht auch ein Mal im Leben mit Delfinen schwimmen will.“ Und dann habe der Fluglehrer, der mit ihm ein paar Tandemflüge gemeinsam gemacht hat, gesagt: Mach’s mal alleine.

Finagin machte es alleine, er flog, vielleicht 15 Sekunden lang, vielleicht eine halbe Minute. „Ich fühlte mich wie Peter Pan.“

Der Arm ist noch steif. Er macht trotzdem weiter

Bis er neulich den Unfall hatte. Finagin ist gegen einen Baum geknallt. Er hatte damit gerechnet, kurz davor auf Wind zu treffen, der ihn nach oben hebt und damit über den Baum. Da war aber kein Wind. Bis heute ist Finagin in Physiotherapie, das linke Handgelenk war gebrochen, der Arm ist immer noch etwas steif.

„Mein gesunder Menschenverstand hatte mich verlassen an dem Tag“, sagt er. Er sei etwas aggressiv gewesen, waghalsig, er habe das getan, was Gleitschirmflieger nie tun sollten: das Gespür dafür zu verlieren, wann ein Risiko zu groß wird, als dass man es eingehen sollte.

Gleitschirmfliegen ist ein permanentes Denken in Wahrscheinlichkeiten, kombiniert mit Erfahrung – und dem Wissen um die Gefahr. Wichtigste Regel: So lange der Aufwind schneller ist als die Geschwindigkeit, mit der du sinkst, bleibst du oben.

Gerade fängt Finagin wieder damit an, erste Flüge zu machen. „Alles ist anders“, sagt er, „es ist so wie am ersten Tag, als sei ich noch nie geflogen.“ Und alles deswegen, weil er ausgerechnet die wichtigste Gleitschirmfliegerregel ignoriert hat. Wenn beim Gleitschirmfliegen etwas schiefgeht, dann geht es richtig schief.