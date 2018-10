Die „Toyota Arena“, in der sonst die „Houston Rockets“ Basketball spielen, ist rappelvoll mit Trump-Anhängern, die Halle leuchtet rot bis unter die Decke. Rot ist die Farbe der US-Republikaner und ganz besonders auch die Farbe der Trump-Anhänger. 18.000 Menschen passen in die Arena, deutlich mehr als in die Halle, in der Trump eigentlich reden sollte. Aber es ist bei weitem nicht das „größte Stadion“ von Texas, wie es der Präsident großspurig angekündigt hatte. Dennoch: 100.000 Fans sollen sich angemeldet haben, weil die Arena voll ist, stehen draußen Tausende, vielleicht Zehntausende vor Leinwänden und verfolgen die Show. Bereits am Vortag haben sich manche angestellt, heißt es. An Dutzenden Ständen decken sie sich ein mit Trump-Devotionalien aller Art, das Käppi ist ab fünf Dollar zu haben, das Shirt für 25.

Trumps Publikum ist ebenfalls bunt gemischt, allerdings uniformierter gekleidet. Fast alle tragen T-Shirts und Schilder mit Slogans wie „Make America great again“, „Finish the wall“ oder „We create jobs not mobs“, ein neuer Satz von Trump in Anspielung auf wütende Demokraten. Auch viele Frauen sind dabei, manche mit pinkfarbene „Women for Trump“-Shirts, die die These widerlegen sollen, dass die meisten Frauen, vor allem die mit College-Abschluss, den Präsidenten nicht leiden können.

Und auch Latinos sind in der Menge, „Latinos for Trump“ verkünden stolz die T-Shirts von Salvador und Jenni Salinas, die mit ihrer sichtlich desinteressierten Tochter Kaetlyn einen Platz unten in der ersten Reihe der Arena ergattert haben. Jenni ist die Vorsitzende der texanischen Sektion von „Latinos for Trump“, und sie findet es ganz und gar nicht komisch, als von mexikanischen Eltern abstammende Amerikanerin für Trump und Cruz zu stimmen. „Meine Eltern sind legal nach Amerika gekommen. Es kann doch nicht sein, dass einfach jeder hierher kommen kann, der das möchte“, sagt sie empört. „Wir kennen die Lage: Da sind viele Drogendealer und andere Kriminelle dabei, wir müssen unsere Kinder schützen, daher brauchen wir die Mauer.“

Journalisten beschimpfen, Hillary Clinton einsperren

Trumps Rhetorik verfängt offensichtlich, und darum hat er sie angesichts der menschlichen Karawane, die gerade aus Honduras kommend vor laufenden Kameras in Richtung USA marschiert, auch gerade mal wieder extrem verschärft. An diesem Abend behauptet er nicht nur, dass unter den Marschierenden neben Kriminellen und Gangmitgliedern auch viele „aus dem Nahen Osten“ seien, für ihn offenbar ein Synonym für potenzielle Terroristen, sondern er nennt sich auch stolz einen „Nationalisten“, das sei zwar ein Wort, das man nicht verwende dürfe, aber er tue es gerne. Und alle anderen sollten das auch. Was andernorts für Irritationen sorgen würde, wird hier in der Basketballarena von Houston als Kampfansage an die politische Korrektheit mit Gejohle und Applaus gefeiert. Keiner stutzt, keiner zögert.

Mit dröhnenden Gassenhauern wie Sinatras „My Way“, dem Rolling-Stones-Hit „You Can't Always Get What You Want“ und „Dream On“ von Aerosmith wird die Menge in Stimmung gebracht, Laola-Wellen schwappen durch die Halle, Schilder werden geschwenkt, und das alles schon lange, bevor Trump endlich die Bühne betritt. Die Inhalte sind erprobt: die Mega-Erfolge durch seine Steuerreform, die er durch weitere zehn Prozent Steuersenkungen für die Mittelklasse ergänzen will. Wo das Geld dafür herkommen soll, sagt er nicht. Seine „wunderschöne Mauer“, die das Land und vor allem Texas brauche, um sich gegen die hereindrängenden Flüchtlinge zu schützen. Die „Globalisten“, die nur wollten, dass es der Welt gut gehe, aber nicht ihrem eigenen Land. Und natürlich immer wieder die Fake-News-Medien, die „linken Journalisten“, die unten auf dem Spielfeld in einem Viereck angeordnet sind und sich dadurch von allen Seiten gleichzeitig wunderbar beschimpfen lassen.

Die Anhänger in der "Toyota Arena" in Housten lieben Donald Trump, weil er "kein Politiker ist" und "hält, was er verspricht". Foto: Juliane Schäuble

Immer, wenn die Stimmung etwas abzukühlen droht, zieht er diese Karte – „Schaut sie euch an!“ – oder erwähnt besonders unbeliebte Demokratinnen wie die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, „Sperr sie ein“. Oder die eventuell zukünftige Kandidatin und derzeitige Senatorin aus Massachusetts, Elisabeth Warren, mit der er sich einen bizarren öffentlichen Schlagabtausch über ihre angebliche indianische Abstammung liefert. Das Rezept geht auf, die Menge erregt und freut sich, und dass kurz vor Ende ein paar der Zuhörer vorzeitig den Raum verlassen, liegt bestimmt nur daran, dass sie dem erwartbaren Stau entgehen wollen.

40 Prozent der Bevölkerung sind Latinos

Beto O’Rourkes Veranstaltungen sind da pures Kontrastprogramm, Gigantismus sucht man hier vergebens. Auch wenn die „Cowboys Dancehall“ in San Antonio am Dienstagabend mehr als gut gefüllt ist. Die Ordner schätzen, dass sie mindestens 2500 Leute in die Halle reingelassen haben. Es gibt Bier, Schnaps und billigen Wein. Auf dem Programm stehen drei heimische Bands, unter anderem Intocable, die bereits einen Latin Grammy gewonnen haben und mitreißende mexikanische Musik spielen. Der eigentliche Höhepunkt aber ist der Kandidat Beto. Für ihn sind sie gekommen, ihn wollen sie hören, an diesem Abend sind es besonders viele Latinas und Latinos. Auch jeder Zweite von ihnen trägt Cowboystiefel, manche zudem den Hut dazu.

In San Antonio kann man sehen, wie die Einwanderer aus dem Süden die USA bereits verändert haben. Auf den Straßen dröhnen die in Texas besonders beliebten Riesentrucks mit den gigantischen Stoßdämpfern, aber hinter dem Steuer finden sich fast schon mehr hispanisch aussehende Gesichter. Latinos stellen laut dem Zensus von 2010 bereits 40 Prozent der Bevölkerung. Acht Jahre später wird das eher noch zugenommen haben.

O’Rourke spricht an diesem Dienstagabend auch ein paar Sätze auf Spanisch, das er perfekt beherrscht. Die Menge dankt es mit ohrenbetäubender Begeisterung. Noch liegt er in den Umfragen zwischen vier und sieben Prozentpunkten hinter Ted Cruz. Doch wenn sein Kalkül aufgeht und die Latinos viel zahlreicher zur Wahl gehen als bisher, hat er eine wirkliche Chance. Die will er nutzen. Seit Montag können die Wähler in Texas bereits ihre Stimme abgeben, und vieles deutet auf eine ungewöhnlich hohe Beteiligung hin. Daher will O’Rourke bis zur allerletzten Minute alles geben, um am besten jeden einzelnen Wähler an allen Orten von Texas von sich und seiner Politik zu überzeugen. „Ich will nicht am 7. November aufwachen und feststellen, dass ich nicht alles gegeben habe“, ruft er seinen Anhängern zu. Und dass sie seinem Beispiel folgen sollen. Denn: „It's the election of a lifetime“, eine historische Wahl.

Nur seine Stimme droht am Dienstag schon schlappzumachen. Auch wenn das nicht sein darf. Denn noch sind es zwei Wochen bis zur Wahl. Bis zu einer möglichen Revolution. Er ist bereit dafür. Texas auch?