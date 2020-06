Salih hat keine Lust, nachzudenken. Schon seit einer halben Stunde spielt der Achtjährige auf dem Handy seiner Mutter, jetzt möchte sie, dass er zeigt, was er in den vergangenen Wochen gelernt hat. „Wie viel Uhr ist es, Salih?“ – „Weiß ich nicht.“ – „Wieso nicht? Hinter dir hängt eine Uhr.“ – „Ich hab’ vergessen, wie das geht.“

Gerade erst hat Jeanette Karabulut stolz erzählt, dass sie ihrem Sohn beigebracht hat, die Uhr zu lesen. So, wie es die Lehrerin ihnen aufgetragen hatte. „Ich habe ihm wirklich sehr viel beigebracht. Auch geometrische Formen, Lesen, Verdopplungsaufgaben in Mathe“, sagt sie. „Er hat immer gut mitgemacht.“ Salih schaut jetzt doch auf die Uhr, seiner Meinung nach ist es elf Uhr. Es ist fünf vor drei.

„Wer nicht lesen kann, wird nicht versetzt.“

Seit drei Monaten ist der Junge mit den kurzen braunen Haaren wegen Corona zu Hause, seit Kurzem darf er immerhin an einem Tag pro Woche in die Schule. Von der Lehrerin kam eine klare Ansage: „Wer bis zu den Sommerferien nicht lesen kann, wird nicht versetzt.“ Salih hat das geschafft, seine Freunde Mattey und Adel vielleicht nicht. Deren Eltern, erzählt Salihs Mutter, sprechen kein Deutsch, sie können vermutlich nicht einmal die Hausaufgaben herunterladen, unterrichten schon gar nicht. Während des Lockdowns hätten diese Kinder gar nichts für die Schule gemacht.

Fast alle Familien waren während der Corona-Pandemie überfordert, die Voraussetzungen waren jedoch sehr unterschiedlich. Während sich manche Eltern ins Homeschooling stürzten, haben viele Kinder den Lockdown vor dem Fernseher verbracht. Isoliert von ihren Freunden, manche haben monatelang kein Deutsch mehr gesprochen, es teilweise sogar verlernt.

Wenn es nach den Sommerferien wieder normalen Unterricht gibt, werden jene Kinder besser mithalten können, die zu Hause Hilfe hatten, deren Eltern einen Computer besitzen, die Zeit hatten, sie bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Die Kinder, die es vorher schon schwer hatten, sind die großen Verlierer.

Zwei Stunden Zeit für Schulaufgaben

Jeanette Karabulut, kurze rote Haare, blaue Augen, großes Rosentattoo am rechten Arm, will nicht, dass ihr Kind ein Verlierer ist. Deshalb druckt sie abends, so erzählt sie es bei einem Besuch in der sozialen Einrichtung „Arche“ in Berlin-Hellersdorf, Salihs Hausaufgaben zu Hause aus. Vom Handy, einen Computer hat sie nicht. Am Morgen, von acht bis zehn, unterrichtet sie Salih in ihrer Vier-Zimmer-Wohnung im Plattenbau in Marzahn-Hellersdorf.

Meistens reicht die Zeit nicht. Um zehn fährt sie los zur Arbeit, verkauft Eis in einem Eiswagen vor einer Supermarktfiliale, und kommt erst gegen 20 Uhr zurück. „Immerhin ist er erst in der ersten Klasse. Von meinen zwei großen Kindern weiß ich: Den Stoff von der vierten oder fünften Klasse kann ich nicht so einfach beibringen“, sagt sie. Eine ihrer Töchter ist 17 und lebt bei ihrem Vater in Leipzig. Die zweite Tochter, von einem anderen Vater, ist 22, arbeitet als medizinische Fachangestellte und wohnt bei ihrem Freund im Wedding.

Nicht systemrelevant für die Kinderbetreuung

Als der Eiswagen am 15. Mai wieder aufmacht und sie arbeiten muss, fragt die 42-Jährige in der Schule an, ob sie Salih in den Kinderhort und in die Hausaufgabenbetreuung bringen darf. Darf sie nicht. Ihr Job sei nicht systemrelevant. Als die Schule ihr am Telefon absagt, fängt sie an zu weinen.

„Warum öffnen sie denn Restaurants und lassen Mitarbeiter arbeiten, wenn die Kinderbetreuung nicht geklärt ist?“, fragt Karabulut. Stattdessen passt ihr Mann jetzt tagsüber auf Salih auf. Salihs Vater stammt aus der Türkei und ist erst vor wenigen Monaten nach Deutschland zur Familie gezogen.

Vollzeitjob reicht nicht, um die Familie zu ernähren

Die Eltern haben sich vor zwölf Jahren in einem Tattoostudio in der Türkei kennengelernt, in dem er gearbeitet hat. Karabulut sagt, erst jetzt habe es mit dem Visum geklappt. Dem Vater fällt es noch schwer, sich hier einzuleben und mit Salih umzugehen. Ihn mit seinen Hausaufgaben unterstützen kann er nicht, er spricht kein Deutsch.

Die Schule ist nicht das einzige Problem der Familie. Schon vorher konnte Jeanette Karabulut mit ihrem Vollzeitjob kaum die Familie ernähren. Sie ist Hartz-4-Aufstockerin, kam mit dem Geld gerade so hin. Mitte März meldet ihr Arbeitgeber Kurzarbeit an, Ersparnisse hat sie nicht. Inzwischen ist der Kurzarbeitsantrag beim Jobcenter durch, sie bekommt wieder gleich viel Geld wie vorher, aber für einige Wochen fehlte ihnen das Geld für Lebensmittel. Jetzt muss Karabulut schon Geld für die Schulhefte des nächsten Jahres bezahlen. 85 Euro.

Präsident des Deutschen Caritasverbandes fordert schnelle Aufstockung des Hartz-IV-Regelsatzes

Sozialverbände haben in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Probleme aufmerksam gemacht, die Familien wie die Karabuluts haben. Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, fordert eine schnelle Aufstockung des Hartz-IV-Regelsatzes, „70 bis 80 Euro“ pro Monat seien dringend nötig.

Im Konjunkturpaket der Bundesregierung ist ein Kinderbonus von einmalig 300 Euro vorgesehen, diese Summe werde aber „verbrennen wie ein Strohfeuer“, sagte Verena Bentele, Präsidentin des VDK-Sozialverbandes. Jeannette Karabulut sagt, ohne Hilfe von der Arche „hätte es echt schwarz ausgesehen“.

Corona erhöht Kosten für arme Familien

Arche-Gründer Bernd Siggelkow hat schon viele Familien in Not erlebt. Seit 25 Jahren ist die von ihm gegründete Arche ein Zufluchtsort für Kinder, die zu Hause nicht ausreichend versorgt werden. Mit Essen, Zuneigung, Aufmerksamkeit. In Hellersdorf, sagt der 65-Jährige, seien es vor allem alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder zur Arche bringen. In Finnland würden „Kinder wie Könige behandelt“, sagt Siggelkow. „Hier sind sie ein unkalkulierbares Armutsrisiko.“

Die Coronakrise hat dieses Risiko erhöht. „Kinder der sozial schwachen Familien haben vor der Krise in der Schule kostenloses Essen bekommen und hier bei uns auch. An jedem Wochentag“, sagt Siggelkow. „Das fällt durch Corona weg. Schon allein das sind zusätzliche Kosten für die Familien.“ Seit dem Lockdown bringt er deshalb mit seinem Team Lebensmittel zu den Familien, die sie betreuen. Auch mit Kleidung dürfen sich die Kinder bei der Arche neu eindecken. Drei bis fünf Teile pro Monat, bei besonderem Bedarf auch mehr.

Auch deshalb sind Salih und seine Mutter heute in die Räume der Arche in der Tangermünder Straße in Hellersdorf gekommen. Im Keller liegt die „Schatzkammer“, wie Salih sagt. Hier hängen in mehreren Reihen bunte Jacken und weitere Kinderkleidung. Ordentlich sortiert, teilweise neu. Ein kleines Mädchen mit langen blonden Haaren ist schon dort und sucht mit Hilfe einer Mitarbeiterin nach einem neuen T-Shirt. Bernd Siggelkow hat bereits Kleidungsstücke für Salih herausgelegt. Jeans, Kappen, sogar Sonnenbrillen.

Salih probiert eine an, posiert vor dem Spiegel: „Mit der sehe ich aus wie ein Skifahrer!“ Als seine Mutter kurz draußen ist, zieht er eine Hose an, bekommt aber den Knopf nicht alleine zu. Er wird trotzig: „Kann ich nicht!“ Siggelkow erklärt es ihm in Ruhe, sagt: „Ich habe doch gesagt, du schaffst das, du musst nur üben.“ Siggelkow sagt, dass die Coronakrise auch ein Problem für die psychische Entwicklung der Kinder ist. Das Selbstwertgefühl sinke durch das Fehlen des Schulalltags noch weiter.

Kinder haben bis zu 30 Kilo zugenommen

Als er Salih ein paar neue Schuhe reicht, fängt der an zu strahlen. Er zieht sie an, hüpft und ruft: „Adidas, Adidas, Adidas …“ Dann probiert er noch eine andere Jeans an, sie geht nicht zu. Salih hat während des Lockdowns fünf Kilo zugenommen. Siggelkow sagt, bei anderen Kindern waren es bis zu 30. „Vor lauter Langeweile hat er ständig gegessen, ich konnte ihn nicht davon abhalten“, berichtet Salihs Mutter.

Diese Langeweile beziehungsweise die fehlende Beschäftigung ist laut Siggelkow das zweite große Problem: „Wir denken uns seit 13 Wochen immer neue Beschäftigungen für Kinder und Eltern aus, damit die Situation bei ihnen zu Hause nicht eskaliert.“ Die ersten fünf Wochen habe er jeden Morgen auf sein Handy geschaut, um zu sehen, ob es neue Fälle häuslicher Gewalt gibt. „Ich hoffe, dass niemand in unseren Familien ausgerastet ist.“ Die Situation sei für Akademikerfamilien schon schwer genug, „unsere Familien haben teilweise sechs oder sieben Kinder von verschiedenen Vätern. Die Chance, dass es da eskaliert, ist wesentlich größer“.

Den Jugendämtern fehlen Meldungen über Kindeswohlgefährdungen

Wissenschaftlerinnen von der Technischen Universität München und dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung befragten für eine Studie online rund 3800 Frauen zwischen dem 22. April und 8. Mai nach ihren Erfahrungen im vorangegangenen Monat, der Zeit der strengsten Kontaktbeschränkungen.

Im Durchschnitt aller Befragten berichteten 3,1 Prozent der Frauen von körperlicher Gewalt, 3,6 Prozent von Vergewaltigung und 6,5 Prozent von körperlicher Bestrafung von Kindern. Wie viele familiäre Krisen unentdeckt bleiben, ist unklar. Jugendämter erhalten in der Coronakrise deutlich weniger Meldungen über Kindeswohlgefährdungen. Normalerweise kommen diese vor allem aus Kitas oder Schulen.

Kommunikation von Jugendämtern ist eingeschränkt

Das berichtet Eric van Santen vom Deutschen Jugendinstitut, der mit seiner Forschungsgruppe bundesweit Daten von Jugendämtern zu den Folgen der Corona-Pandemie auf die Kinder- und Jugendhilfe erhoben hat. Ein weiteres großes Problem sei die Kommunikation der Jugendämter mit den Familien. Zum einen seien die Beschäftigten der Jugendämter nicht in allen Bundesländern systemrelevant, weshalb durch eigene Kinderbetreuung Personal fehlte. Zum anderen sollten Familien nur noch in Notfällen persönlich besucht werden.

„Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter der Jugendämter im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von der Situation machen“, sagt van Santen. „Das geht nicht am Telefon, sondern sollte Face to Face stattfinden.“ In der Studie heißt es außerdem, ein Teil der Jugendämter äußere die Sorge, „dass während des Lockdowns Fälle von Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung junger Menschen möglicherweise nicht ausreichend erkannt werden“.

Keine Minute Ruhe

Auch Jeannette Karabulut berichtet von Streit mit ihrem Mann, das seien aber „normale Diskussionen“ gewesen. Trotzdem sagt sie, die vergangenen Wochen seien sehr anstrengend gewesen und „seit Corona hatte ich keine einzige Minute Zeit für mich“. Selbst wenn sie sich im Zimmer einschließe, würde ihr Sohn so lange an der Tür stehen, bis sie wieder rauskomme.

Jeannette Karabulut vor der Arche in Berlin Hellersdorf. Foto: Sven Darmer

Auch während des Gesprächs ist Salih keine Minute still. Trotz Malblock, trotz Handy. Er läuft hin und her, rutscht auf seinem Stuhl rum, steht auf, setzt sich woandershin. Er daddelt auf seinem Handy, macht immer wieder aus Versehen den Ton von „Minecraft“ an, man hört laute Kampfgeräusche. Seinen Spielcharakter nennt er „Kämpfer“. Wenn er spielt, ist er versunken und bekommt kaum noch etwas um sich herum mit. Aber schon nach wenigen Minuten ist das Spiel nicht mehr spannend genug.

Viel zu Hause geweint

Er drückt mehrmals auf jeden einzelnen Knopf einer Fernbedienung, die er in den Räumen der Arche gefunden hat, in der Hoffnung, dass etwas passiert. Während seine Mutter redet, quatscht er dazwischen. Wenn sie ihn, mal wieder, ignoriert, dann quengelt er, wird weinerlich. „Ich wollte ganz oft in die Schule, um dort zu lernen, und jetzt muss ich zu Hause bleiben“, sagt Salih. „Das finde ich blöd. Ich war einsam, ich konnte nur was mit Mama machen.“

Er hat zu Hause viel Youtube geschaut. Die Videos von Roman und Lars, die auf der Plattform unter anderem Spiele testen, hat er inzwischen alle gesehen. Später möchte er auch Youtuber werden. Für Salih waren die letzten Monate auch anstrengend, er hat oft geweint. „Dann habe ich mir immer eine von unseren Babykatzen genommen und mit denen gekuschelt“, erzählt er. „Die Katzen waren das Einzige, was ihn in den letzten Monaten runterbringen konnte“, sagt seine Mutter. „Es wird endlich Zeit, dass die Schule wieder richtig losgeht.“

Sommerschulen während der Ferien für Kinder mit wenig Unterstützung

Damit, wenn es so weit ist, möglichst viele Schüler mithalten können, plant Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Sommerschulen während der großen Ferien. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot für „Schülerinnen und Schüler, die in Armut aufwachsen oder wenig Unterstützung durch erwachsene Bezugspersonen erfahren“.

Die Arche hat ihr Betreuungskonzept für Corona umgestellt, um weiterhin so gut wie möglich die Kinder zu beschäftigen. Siggelkows Team fährt seit dem Lockdown jeden Freitag zu den etwa 250 Kindern, die es in Hellersdorf betreut. Sie bringen die wichtigsten Lebensmittel für die Woche vorbei. Nudeln, Soßen, Milch. Außerdem Spiele. Und die Wochenchallenge.

In der ersten Woche war das eine Backmischung mit allen Zutaten. Die Kinder haben die Aufgabe bekommen, mit ihren Familien zusammen einen Kuchen zu backen und ein Foto davon per Whatsapp zu schicken. So sollte die Familie etwas zusammen unternehmen und die Kinder beschäftigt werden.

An jedem Abend gab es zusätzlich einen Livestream. Die Kinder konnten weitere Herausforderungen meistern, wie den Eltern beim Aufräumen zu helfen und dabei Punkte zu sammeln. Wer die meisten Punkte gesammelt hat, das wurde im Livestream verkündet, hat eine Pizzalieferung für die ganze Familie geschenkt bekommen. Salih hat den Livestream regelmäßig geschaut, seine Mutter saß manchmal dabei.

Bernd Siggelkow, glaubt, dass einige Familien durch Corona viel näher zusammengerückt sind, manche zum ersten Mal. Sie hätten gemerkt, dass sie sich in diesen Krisenzeiten aufeinander verlassen können. Jeanette Karabulut sagt, sie habe sich gefreut, während des Lockdowns mehr Zeit für ihren Sohn zu haben. Als Salih gefragt wird, wie er es fand, dass seine Mama so viel zu Hause war, fängt er an zu strahlen und sagt: „Schön!“ Während des Gesprächs hat er ein großes rotes Herz gemalt. Dann läuft er zu ihr rüber, um ihr das Bild zu bringen und sie fest zu umarmen.