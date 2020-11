Bevor Joe Biden den letzten Versuch unternimmt, Wähler für sich zu gewinnen, erinnert er sich wahrscheinlich an etwas, was ihm genommen wurde. Jedenfalls besucht er am Dienstagmorgen, bevor er zu seinem Abschlussauftritt ins wahlentscheidende Pennsylvania reist, in Wilmington im Bundesstaat einen Gottesdienst und dann den Friedhof. Mit seiner Frau Jill läuft er durch das Feld der Grabmale, zwei Enkelkinder begleiten ihn.

Hier, an der Kirche St. Joseph’s on the Brandywine, liegen sein vor fünf Jahren an einem Hirntumor gestorbener ältester Sohn Beau Biden und seine erste Frau Neilia und die kleine Tochter Naomi. Beide starben 1972 bei einem Autounfall. Joe Biden kommt oft bei ihnen vorbei.

Sie kennen Donald Trump. Sie kennen Joe Biden. Und sie hatten die Wahl

Auch Donald Trump hat sich für den letzten Morgen etwas Wichtiges vorgenommen: Der US-amerikanische Präsident fährt zum Fernsehsender Fox News und weckt dort im Interview weiter Zweifel am möglichen Wahlausgang. Danach schaut er in der Wahlkampfzentrale seiner Partei in Arlington vorbei, um seine Siegesgewissheit zu verkünden – und seinen Unwillen, zu verlieren. Anschließend kehrt er zurück ins Weiße Haus nach Washington.

Amerikaner kennen Donald Trump. Sie kennen Joe Biden. Und sie hatten die Wahl: zwischen einem, der offenbar unbedingt siegen will und einem, der am liebsten und ebenso offenbar trösten und sich kümmern will. Zwischen einem, der weniger Erfolgreiche als Schwächlinge ansieht, und einem, den Niederlagen stärker und gleichzeitig weicher gemacht zu haben scheinen. Einem, der sich die Welt so hinbiegt, wie er sie haben will, und einem, der weiß, wie schnell auf Glück Unglück folgen kann. Trumps Lager würde dem wohl kaum widersprechen.

Am Mittwoch liegen die Stimmenzahlen der beiden Kandidaten auch Stunden nach Schließung der Wahllokale so nah beieinander, dass es unseriös wäre, eine Vorhersage zu treffen.



Biden scheint das zu wissen, und er hält sich bei seinem Auftritt in Wilmington auch daran. Zwar zeigt er sich überzeugt, dass das Rennen in die richtige Richtung laufe. Aber er bittet seine Anhänger um Geduld, damit habe man ja gerechnet, sagt er.

Der Amtsinhaber: Mehr als eine Stunde später läuft Trump zu Marschmusik und dem Jubel seiner Gäste im Weißen Haus auf die Bühne. Hinter ihm sind US-Flaggen aufgeplanzt, Trump-Pence-Schilder sind zu sehen. Er genießt den Applaus – und verkündet, dass er das Rennen gewonnen habe, aber die andere Seite ihm diesen Sieg stehlen wolle.

Da sei ein „Betrug“ im Gange, den er nicht akzeptieren werde, sagt der Präsident, wohl wissend, dass vielerorts im Land noch ausgezählt wird. Er kündigt an, vor dem Supreme Court Klage gegen die weiter laufende Auszählung von Millionen von Briefwahlstimmen einlegen zu wollen – wie das genau gehen soll, bleibt offen.

Trump hat allen Grund, zu glauben, dass er mit allem durchkommt

Trump tut damit genau das, was viele befürchtet haben: Er greift früh an, eröffnet offensiv ein neues Schlachtfeld und versucht, Fakten zu schaffen, indem er die Legitimität der Wahl schon vorab infrage stellt – weil er mit einer Niederlage rechnet. Vielleicht auch einfach nur, weil er inzwischen allen Grund hat, zu glauben, dass er sogar damit durchkommt.

Für Biden, der Barack Obama acht Jahre lang als Vizepräsident zur Seite stand und davor jahrzehntelang im Senat saß, ist dies der dritte Versuch, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Was wenn es jetzt wieder nicht klappt?

Ausgemacht ist es nicht, welche Version dieser Schlacht in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ob es einen tragischen Helden geben wird, oder einen strahlenden. Wird Biden auf ewig als derjenige beschrieben werden, der leidet, sich quält und nie wirklich erlöst wird? Oder wird er am Ende seiner langen Karriere doch noch triumphieren?

Am Tag nach der wohl wichtigsten und gleichzeitig ungewöhnlichsten Präsidentschaftswahl in der jüngeren amerikanischen Geschichte löst sich Staub über dem Schlachtfeld nur langsam auf. Noch steht nicht fest, ob es Biden gelungen ist, seine Mission erfolgreich zu Ende zu führen und Trump daran zu hindern, weitere vier Jahre lang zu regieren.

Für die Partei eine Katastrophe. Biden selbst hat Schlimmeres erlebt

Dass Biden auf einer Mission war, das hat er von Anfang an deutlich gemacht. „Es geht um die Seele der Nation“, hatte er den Amerikanern immer und immer wieder zugerufen, eine Seele, die durch den amtierenden Präsidenten ernsthaft in Gefahr gebracht worden sei.

Durch dessen Flirt mit dunklen rechtsextremen Kräften, durch das Chaos, die Lügen, die Verantwortungslosigkeit fühlte sich der alternde, ehemalige Vizepräsident offenbar berufen, noch ein letztes Mal die Entscheidung zu suchen und Trump herauszufordern. Für seinen gestorbenen Sohn – denn der habe das von ihm verlangt. Sollte er unterliegen, und das, nachdem ihm viele monatelang den Sieg prophezeit hatten, wäre es für die Demokraten eine Katastrophe. Für Biden selbst wäre es nur eine weitere Niederlage. Er hat Schlimmeres erlebt.

Dieses Schlimmere, auch das erzählt er häufig, treibt an. Statt zu verzweifeln habe er einen Grund zum Weitermachen gesucht. Einen Sinn im Leben.



Gewinnt er, und sei es auch noch so knapp, wäre dem 77-Jährigen ein Meisterstück geglückt: Er hätte einen über weite Strecken lautlosen und fast unsichtbaren Wahlkampf tatsächlich erfolgreich geführt. Und das gegen einen Widersacher, der nicht den leisesten Skrupel hat, alle Register zu ziehen, um an der Macht zu bleiben. Biden musste dafür noch nicht einmal viel tun. Nur Fehler durfte er keine machen.

Es war ein unmögliches Duell

Es war, unabhängig davon, wie das Ende aussehen wird, ein eigentlich unmögliches Duell. Hier der narzisstische Raufbold Trump, dort der einfühlsame, sich rhetorisch manchmal nur vortastende „Heiler“ Biden – kein Box-Experte würde sie in eine gemeinsame Gewichtsklasse packen. Dazu das von der Pandemie gelähmte Land, in dem eine direkte Auseinandersetzung kaum möglich war, genausowenig wie eine Annäherung an die Wähler, etwas, was zu Bidens großen Stärken zählt.

Beim ersten TV-Duell in Cleveland/Ohio prallten die Gegensätze aufeinander: Hier der pöbelnde Trump, der seinen Herausforderer schlicht übertönen und damit K.-o.-schlagen wollte. Dort der manchmal nach Worten suchende Biden, der Schläge besser einstecken als austeilen kann. Und ein Moderator, der daran scheiterte, Ordnung in die Debatte zu bekommen.

Den Rest des Wahlkampfs verbrachten Trump und Biden weitgehend getrennt voneinander – vor allem in der Art ihrer Auftritte trennten sie Welten. Trump tourte nach ein paar nur widerwillig ertragenen Shutdown-Wochen im Weißen Haus ab Juni wieder durch die wahlentscheidenden Swing States. Auf einem Regionalflughafen nach dem anderen heizte er seinen Anhängern ein.

Der vorsichtige Biden dagegen verharrte wochenlang „sozial distanziert“ in seinem Haus und wandte sich in Videogesprächen, Podcasts und Newslettern. Biden, der offenkundig den menschlichen Kontakt so sehr zu brauchen scheint, die Umarmungen, die gemeinsamen Fotos, das Schulterklopfen.

Irgendwas muss den Wahlforschern zeitweise entglitten sein

Aber zumindest unterliefen so kaum Patzer, merkten Skeptiker an. Und die Umfragen blieben stabil.

Auch das ist eine Kuriosität dieses Wahlkampfs: Über Monate veränderte fast kein Ereignis die Zustimmungswerte der Kandidaten: nicht die Fernseh-Debatten, nicht die Ausschreitungen von Portland oder Kenosha, noch nicht einmal Trumps Covid-19-Erkrankung. Wie eingefroren waren die Werte, und stets hatte Biden einen Vorsprung.

[Lesen Sie hier: 300 Klagen gegen US-Wahl schon eingereicht - jetzt schlägt die Stunde der juristischen "War Rooms"]

Doch irgendwas muss den Wahlforschern zeitweise entglitten sein. Wie sonst erklärt sich das für viele unerwartet starke Abschneiden des Präsidenten am Dienstag – trotz einer Pandemie, die bereits mehr als 230.000 Amerikanern das Leben gekostet hat?

Eine mögliche Erklärung: Trumps Wähler waren einfach deutlich motivierter, zur Wahl zu gehen. Er hat sie im Endspurt aufgeputscht und ihnen Angst vor einem Machtwechsel gemacht. Da alles nach einer hohen Wahlbeteiligung aussieht, kann es gut sein, dass die hohe Vorab-Beteiligung der demokratischen Wähler Anhänger der Republikaner zusätzlich motivierte, zur Wahl zu gehen.

Wahrscheinlich ist aber auch, dass sich mehr Wähler für Biden ausgesprochen haben als für Barack Obama 2008, damals, als der erste afroamerikanische Präsidentschaftskandidat alle Rekorde gebrochen hatte. Das komplizierte und von vielen als ungerecht bezeichnete US-amerikanische Wahlsystem bringt es mit sich, dass dies wenig Auswirkungen auf das Endergebnis hat.

Donald Trump, so viel scheint klar, würde wahrscheinlich fast alles versuchen, um sich gegen eine Niederlage zu wehren. Auch wenn dies die Demokratie beschädigt.

Wie weit wird Biden gehen, um sich durchzusetzen? Das werden die nächsten Tage und womöglich Wochen zeigen. Was droht, ist ein juristischer Nahkampf. Mit offenem Ende.

Biden kennt sie, die Höhen und Tiefen des Lebens. Als er mit 29 Jahren seinen Eid als Senator von Delaware ablegte, saß er am Krankenhausbett seiner beiden Söhne Beau und Hunter, die gerade Mutter und Schwester verloren hatten.

