Unter Zhous kulinarischen Horrorgeschichten findet sich jene von dem Polizisten, der seiner Frau einen Riesensalamander zubereitet. Drei Schreie müsse dieses außergewöhnlich kostbare Tier ausstoßen, bevor es halb lebend noch verzehrt werde. Der erste Schrei, wenn ihm die Haut der Länge nach aufgeschlitzt werde. Der zweite, wenn Xiaoshan-Pfeffer und eine zähflüssige Mixtur aus Reiswein, Zwiebeln, Ingwer und Blütenpfeffer in die Wunden gestreut werde, worauf das heftig zappelnde Geschöpf mit siedendem Öl zu übergießen sei. Und der dritte Schrei, wenn man das kostbarste Stück Fleisch aus den Kiemen zupft.

Zhou erfuhr das alles von einem Mithäftling, der nicht versäumte zu erwähnen, dass er den Liebhaber seiner Frau auf ähnlich qualvolle Weise umgebracht hatte. Er drehte ein Video von seiner Tat, und zwang seine Frau, es sich anzusehen, während er ihr den Riesensalamander servierte. „Wie viel das Lieblingsessen doch über einen selbst verrät“, wundert sich Zhou.

Zhou selbst ist 1964 in ein weitgehend hungerndes Land hineingeboren worden. Er war zu jung, um sich an die chaotischen Auswüchse von Maos Säuberungen als Folge dieses Hungers zu entsinnen. Dennoch ist in den Resten seines frühkindlichen Gedächtnisses das Bild einer Frau erhalten geblieben, die eine andere Frau auf offener Straße niederschlägt.

Von diesem Erinnerungsbild war es nur ein kleiner Schritt zu dem, was ihm der weltberühmte Drehbuchautor von Filmen wie „Lebewohl, meine Konkubine“ und „Tuyas Hochzeit“ erzählte. An seiner Mittelschule Nummer 37, habe dieser gewisse Lu Wei gesagt, seien in den 60er Jahren an einem einzigen Tag zwei Lehrer erschlagen und neun so schwer verletzt worden, dass sie wenig später starben. Ein weiterer blieb gelähmt, ein anderer verlor den Verstand. Lu Wei hatte das nicht vergessen. In den gemeinsamen Gesprächen mit Opfern, Tätern, Angehörigen und Augenzeugen fiel am häufigsten der Satz, dass man sich an die Vorgänge nicht mehr genau erinnern würde. „Das ganze Land war Opfer“, sagt eine Lehrerin in „I Don’t Quite Recall“, „nur für jene war es ein bisschen schlimmer, die starben“.

22 Säuberungswellen in der Weltgeschichte

Besonders die Täter konnten sich an nichts erinnern. Einen gab es, erzählt Zhou, der habe gesagt: „Was? Lehrer geschlagen? Nein, da war nichts. Mir geht es sehr gut. Mein Enkel geht dieses Jahr auf die Uni.“ Jedes Wort sei von einem Lachen begleitet worden. „Ich finde dieses Verhalten noch beängstigender, als die Lehrer erschlagen zu haben“, sagt Zhou. „Denn“, fährt er fort, „durch die Unfähigkeit, sich zu erinnern, töten sie diese Lehrer ein weiteres Mal.“

Sein Film ist Dokument einer kollektiven Verdrängung. Sie geht so weit, dass selbst Opferfamilien keine Tränen für die Toten haben. So ist die Tochter eines getöteten Lehrers noch 50 Jahre später außerstande, ihren Vater zu beweinen. Ihr sei als Teenager beim Anblick des verletzten Vaters befohlen worden, keine Tränen zu vergießen. Sie lacht verlegen, als sie sagt: „Keine Asche und keine Urne. Sie warfen ihn einfach weg.“

In Deutschland kennt man das Phänomen des kollektiv unbeweinten Verlusts als „Unfähigkeit zu trauern“, wie die berühmte psychoanalytische Studie von Alexander und Margarete Mitscherlich hieß. Sie war die 68er-Antwort auf das Verstummen und die emotionale Kälte der Kriegsgeneration, die sich aus den unverarbeiteten Verlusten der Nazi-Vergangenheit ergaben.

Für Zhou sind die Greul der Kulturrevolution mit denen des NS-Terrors vergleichbar. Es habe in der Weltgeschichte 22 Säuberungswellen gegeben, sagt er. An Opferzahlen rangiert Maos Kulturkampf weit vorne. Deren genau Zahl ist nicht beziffert. Schätzungen gehen von weit auseinander. Manche Historiker gehen von 20 Millionen Toten aus. Alle unbeweint. Doch während im Westen psychische Auswege aus den Schuldgefühlen gesucht werden, scheint es etwas Vergleichbares in China nicht zu geben. "Bis heute sind die Parteikader Nutznießer der Kulturrevolution", sagt Zhou. „Einige ihrer Privilegien leiten sich aus ihr ab. Deshalb muss man wie ein Spion vorgehen.“

Obwohl Zhou immer wieder Zeit in China verbringt, vertraute er bei den Interviews mit Betroffenen auf die Hilfe von Assistenten. Es ist nicht leicht, Helfer für seine riskanten Projekte zu finden. Er selbst kennt mögliche Konsequenzen.

Eineinhalb Jahre verbrachte er ohne Anklage zwischen Kahlgeschorenen, die sich jeden Bissen neideten, „unter lebenden Toten“, wie es in einem Text von ihm heißt. 90 Personen in einer Zelle zusammengepfercht. „Diese immer gleichen Fragen, in unterschiedlichen Dialekten von immer wieder neuen Geheimpolizisten und Sicherheitsbeamten gestellt, haben mich ein ums andere Mal zusammenfahren lassen: ,Wie heißt du?’, ,Warum bist du hier?’, ,Wie kann es sein, dass du das nicht weißt?’“

39 mal überlebt

Für ihn bestand die Folter auch darin, dass für jeden Mörder, Vergewaltiger oder Totschläger, der zur Hinrichtungsstätte gebracht wurde, sofort der nächste nachrückte. Der Neue benutzte dieselbe Pritsche, Schüssel und dasselbe Bettzeug. Und hatte dasselbe Anrecht, von Zhou gefüttert zu werden. 39 Mal blieb der zurück. Es war die Art des Systems, ihm klarzumachen, wie austauschbar jeder Einzelne ist.

Wenn dieser Tage über die Ausschreitungen in Hongkong berichtet wird, versteht man, worum es geht: Leute verteidigen ihre Freiheit. Was aus dem Rest Chinas werden soll, das auf eine mehr als hundertjährige Geschichte fortgesetzter Gewaltexzesse zurückblickt, kann sich niemand vorstellen. Wie gehen eine Milliarde Menschen mit ihrer Traumatisierung um? In „I Don’t Quite Recall“ sagt ein Opfer, die alten Wunden aufzureißen bedeute, dass sie stärker bluten denn je.

Auch die Flucht aus Zhous Traum hat es wirklich gegeben. Er plante sie mit einem Studenten und einem Arbeiter, der sämtliche Tricks kannte, in Wirklichkeit aber ein Spitzel war. Die Sache flog auf. Als Strafe isolierte man ihn in einem lichtlosen Loch, in dem es, so ging die Legende, ein Mörder zwei Wochen lang ausgehalten hatte, bevor er sich die Haare ausriss und aufzuessen begann. Zhou ließ man nach 51 Tagen wieder aus der Dunkelzelle.

Auf die Frage, wie er das habe aushalten können, sagt er, dass er eine stabile Konstitution besitze. Er prahlt ein wenig damit und scherzt, dass sein Kumpel Ai Weiwei nicht so hart im Nehmen sei.

Schließlich serviert Zhou sein Gericht. Während er einen Hühnerschenkel abnagt, überlegt er, woher er das Rezept kennt und was es mit ihm zu tun haben könnte. Er kann sich nur entsinnen, als Kind in Wasserläufen nach Fischen gesucht zu haben. Sie verbargen sich unter den Steinen. Die Kinder wälzten sie beiseite und fingen die fliehenden Fische mit den Händen. „Mit sieben Jahren kriegte ich mal einen Hecht zu fassen“, erzählt Zhou. „Der einzige Fisch dort, der Zähne besitzt. Der war fast so groß wie ich. Ich hatte ihn schon fast, da wollte er mir entgleiten. Ich steckte ihm instinktiv meine Hand ins Maul, er schnappte zu, seine Zähne bohrten sich in meine Haut, was höllisch wehtat, und mir liefen Tränen übers Gesicht. Doch immerhin konnte ich ihn aus dem Wasser ziehen. Mit der anderen Hand ergriff ich einen Stein und schlug ihn tot.“

Zhou überlegt. „Ich denke, das zeigt auch meinen Charakter. So war ich schon als Kind.“

Selbst wenn er dem Monster seine Hand in den Rachen schiebt, hat er immer noch eine frei, ihm eins überzuziehen.