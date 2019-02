Die Großmutter

Es fing an, als meine Enkelin in der elften Klasse eines Berliner Gymnasiums war und endete damit, dass sie, noch nicht volljährig, allein in eine andere Stadt zog und dort ihr Abitur machte.

Meine Enkelin hatte einem Mitschüler einen Korb gegeben. Das konnte der anscheinend nicht auf sich sitzen lassen, und fing an, das Mädchen in den sozialen Netzwerken, aber auch in der Schule, übel zu beschimpfen. Andere schlossen sich ihm an. So verselbständigte sich das und wurde immer schlimmer. Ein paar ihrer Freunde unterstützen meine Enkelin zwar, aber viele blieben stumm, klassische Mitläufer.

Zum Glück vertraute unser Mädchen sich uns schnell an. Ihre Mutter wandte sich an die Schule. Die reagierte zunächst zögerlich, aber brachte das Thema dann doch noch zu Sprache. Meine Tochter hatte Screenshots der Beleidigungen gemacht. Die Schule erklärte den Schülern, dass so etwas auch strafrechtliche Konsequenzen haben könne. Doch für meine Enkelin kam das alles zu spät. Das wochenlange Fertigmachen hatte seine Spuren hinterlassen. Sie wollte nur noch weg. Und zu unserem Schrecken kam für sie nur in Frage, irgendwohin zu gehen, wo sie niemand kennt. Schweren Herzens ließen sich ihre Eltern schließlich darauf ein. So zog sie in eine kleinere Stadt in Westdeutschland, machte dort ihr Abitur.



