Am Donnerstagvormittag publiziert sie auf ihrer Facebook-Seite: „Gestern tolle Einweihung der neuen Schultoiletten in der Hans-Fallada-Schule mit vielen glücklichen Kindern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern“.

Einer antwortet: „Gratulation zur Wahl als neue Bundes-Familienministerin! Für Neukölln sicher ein Verlust, für die Familien in Deutschland aber ein Gewinn.“

Ein anderer: „Frau Giffey, bitte bleiben Sie doch in Neukölln und lassen sich nicht von der Merkelmühle zermahlen, wir brauchen Sie hier, Sie sind charismatisch und engagiert und eine echte Hoffnung für unseren Bezirk.“

Franziska Giffey schweigt dazu. Veröffentlicht auf der Facebook-Seite stattdessen und stoisch Neuköllner Lokalneuigkeiten, von ihrer Übergabe der Baugenehmigung für ein „Deutsches Chorzentrum“ an der Karl-Marx-Straße zum Beispiel, und ruft für den 17. März zum „Frühjahrsputz in der Gerlinger Straße“ im Ortsteil Buckow auf.

Kein Wort der wahrscheinlichen Ministerkandidatin zu allem, was jetzt über sie gesagt wird. Einer, der sich in der Berliner wie der Bundespolitik auskennt, macht sich keine Sorgen um die geschätzte Parteifreundin: „Der Sprung ist schon groß“, sagt er, „aber ich trau ihr viel zu.“

Einbürgerungen mag sie besonders gern, das ist ihr anzumerken. Dann steht Franziska Giffey vor siebzig oder achtzig Menschen von diversen Kontinenten und heißt sie als Neu-Neuköllner willkommen. Um den Hals trägt sie die schwere Amtskette, ihr Kleid wirkt elegant, aber nicht protzig, und sie spricht über diesen Berliner Bezirk, dessen Verwaltung sie als Bürgermeisterin führt und der es längst zu einer schillernden, bundesweiten Bekanntheit gebracht hat, als Problembezirk, gewiss, als Sammelsurium sozialer Brennpunkte und asozialer Absteiger, Wohnort krimineller arabischer Großfamilien, aber längst auch als Lebenswerkstatt schräger Typen, Musiker und Maler – und endlich als Wohnraum zuziehender Neu-Berliner mit Gentrifizierungspotenzial.

330 000 Leute, 150 Nationen, zählt Giffey vor den Eingebürgerten im Rathaus auf. Und dann, direkt an die, die jetzt auch amtlich und mit Pass dazugehören: „Ich brauche Sie alle!“ Danach gibt sie dann die Franziska Giffey, die es mit 39 zu einem eigenen politischen Stil gebracht hat: charmant, aber mit Ansage. Vor den Neu-Bürgern spricht sie vom Grundgesetz und den Rechten, die zumal den Frauen nicht immer zugebilligt würden. Von den böhmischen Glaubensflüchtlingen, die sich im 18. Jahrhundert in Rixdorf, einem Teil des Bezirks, ansiedeln konnten. Und dass es darum gehe, Menschen zu befähigen, für sich selbst zu sorgen. Sie könne Dinge „so erklären, dass auch Leute ohne Abitur verstehen, was sie meint“, sagt einer, der sie gut und lange kennt.

Sie hat etwas sehr Klares

Je nach Anlass führt Giffey dann sehr genau aus, dass dazu auch eigene Anstrengung gehört. Ansagen machen – das kann sie wie ihr Vorgänger und Förderer Heinz Buschkowsky, jener politische Über-Neuköllner, der früher als jeder Berliner SPD-Politiker vor dem Scheitern der Integration gewarnt hat, vor den Folgen einer drucklosen Bildungspolitik, die ganze Generationen zu Hartzern macht und vor Parallelgesellschaften, in denen arabische „Friedensrichter“ Bedeutung haben, deutsche Gerichte aber nicht.

In Buschkowskys Neukölln fing die Verwaltungswirtin Franziska Giffey als „Europabeauftragte“ an. „Holen Sie Europa-Kohle nach Neukölln“, zitiert sie ihren früheren Chef. 2007 trat sie in die SPD ein, 2010 wurde sie Stadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport. Was sie da gesehen und erlebt hat, prägt ihr Politikverständnis. Frei nach Gerhard Schröder: fördern und fordern. Chancen schaffen und darauf achten, dass die nicht aus Faulheit, Desinteresse oder mangelnder Fürsorge der Eltern ungenutzt bleiben. Noch heute, als Bürgermeisterin, weiß sie genau, wie viele Schulversäumnisfälle es gibt und wie sie sanktioniert werden. Geht es um Bildungschancen und Eltern, die im Bett bleiben, statt den Kindern Frühstück zu machen, ist Schluss mit dem Charme.

Sie hat, wie Buschkowsky, etwas sehr Klares: Chancen sind Chancen, Regeln sind Regeln – und sie gelten für alle. Was Giffey in der Schul- und Bildungspolitik begonnen hat, setzte sie als Bürgermeisterin fort: die klare Kante. Vor ein paar Monaten verbündete sie sich mit der Staatsanwaltschaft – zur Polizei hat sie ohnehin beste Drähte, und das bezirkliche Ordnungsamt untersteht ihr persönlich.

Seitdem gibt es in Neukölln alle paar Wochen massive Kontrollen: von Shisha-Bars, von Spielsalons und Kneipen und von Objekten, die mal aufgefallen sind. Polizisten, Leute vom Zoll, vom Ordnungsamt, vom Landeskriminalamt gehen an langen Abenden dorthin, wo man nicht mit ihnen rechnet. Behörden zeigen Präsenz, Gesetze werden angewandt.

Sie wolle nicht als „Hardlinerin“ angesehen werden, sagt Giffey. Sie will aber auch nicht so tun, als gäbe es keine kriminellen Araber-Clans, keine Geldwäsche in einschlägigen Gewerbebetrieben, keine massiven Drogenprobleme und keine Verwahrlosung und Verrohung. So gibt sie den Leuten in Neukölln Vertrauen in die Politik zurück. In der Berliner SPD hat sie sich damit nicht viele Freunde gemacht – wie schon ihr Vorgänger. Doch gerade daran zeigt sich eine ihrer Stärken: Entschiedenheit. Franziska Giffey komme vom administrativen Denken, sagt einer, der sie schätzt: „Wenn sie ein Problem identifiziert hat, will sie es auch lösen.“

Parteifreunde staunten

Leute mitnehmen – das kann Franziska Giffey, und nicht bloß in Neukölln. Sie kann es viel besser als der oft so trocken wirkende Regierende Bürgermeister von Berlin, ihr Parteifreund Michael Müller. Über Giffey hieß es in den vergangenen Monaten oft, sie wäre eine gute SPD-Spitzenkandidatin bei der nächsten Wahl. Sie lächelte dazu und schwieg. Schließlich ist sie erst knapp drei Jahre Bezirksbürgermeisterin von Neukölln. Und nun? Kaum Erfahrung mit Landespolitik, gleich der große Sprung nach vorn – oder besser nach ganz oben, in die Bundespolitik, wo die öffentliche Aufmerksamkeit permanent so groß ist wie die Möglichkeit des Scheiterns? In einer Partei, deren Führung desolat, deren Zukunft bedroht ist?

Schon als Franziska Giffey Mitte Februar plötzlich als Ministerin gehandelt wurde, staunten ihre Berliner Parteifreunde: Ein solcher Karrieresprung käme zu früh, hieß es in Parteikreisen – sie habe doch kaum landes- und keine bundespolitische Erfahrung. Dazu kommt, dass Giffey bislang Politik eben nur im Kleinen machen konnte, als Verwaltungschefin. Als Ministerin hätte sie eine ganz andere Verantwortung zu tragen.

Der Sprung vom Bezirksamt an die Spitze des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wäre ein weit größerer und wohl auch mit mehr Risiken behaftet als der ins Bundesfamilienministerium. Denn das Ressort, das in der vergangenen Legislaturperiode die designierte Parteichefin Nahles führte, verfügt nicht nur über einen 135-Milliarden-Etat, sondern verhandelt auch die Kernthemen der Sozialdemokratie: die Rechte von Arbeitnehmern gegenüber Unternehmern, die Unterstützung und Fortbildung von Arbeitslosen durch staatliche Programme, schließlich die Sicherung des Lebensstandards für die, die nicht mehr auf die Beine kommen.

Aber auch die Bedeutung des Familienministeriums ist stetig gestiegen, seitdem Gerhard Schröder als erster SPD-Kanzler die Bedeutung des Themas entdeckte. Der prägte zwar den Spruch vom Ministerium „für Familie und Gedöns“, meinte das aber nicht so abwertend, wie es oft verstanden wird. Vielmehr nervte ihn offenbar der lange Titel des „Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“.

Stärkung der Familienpolitik

Ressortchefin Renate Schmidt wirkte von 2002 bis 2005 jedenfalls so erfolgreich, dass die Bevölkerung der SPD bald unangefochten hohe Kompetenz auf dem Feld der Familienpolitik zusprach. Auch Nachfolgerin Ursula von der Leyen (CDU), die aus einer Landesregierung kam und dann den Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung entscheidend voranbrachte, war am Ende ihrer vierjährigen Amtszeit (2005 bis 2009) eine Politikerin, an der in der Bundespolitik niemand mehr vorbeikam.

Umfragen zeigen, dass immer mehr Deutsche sich dringend wünschen, ihr Engagement in Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Wer das Familienressort führt und Menschen überzeugen kann, hat die Chance, sich bei einer zentralen gesellschaftlichen Aufgabe zu bewähren.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD verspricht ohnehin, die Familienpolitik zu stärken: 3,5 Milliarden Euro wollen die Partner in die Qualität der Kinderbetreuung und den Abbau von Kita-Gebühren in ganz Deutschland investieren. Kinder sollen nicht nur verwahrt, sondern früh gefördert werden. Zudem dürfte Giffey anders als manche Frauenpolitiker in der SPD nicht der Gefahr erliegen, Familienpolitik zuallererst unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter zu betrachten: Dafür scheint die Bezirksbürgermeisterin, die selbst einen schulpflichtigen Sohn hat, zu lebensnah.

Mehr zum Thema Zukunft der Berliner SPD Franziska Giffey - die Entschiedene

Am 17. März ist also Frühjahrsputz in Buckow. Kaum einer derjenigen, der Giffey auf ihren Facebook-Aufruf antwortet, geht darauf ein. Stattdessen dominiert allgemeines Bedauern. Einer schreibt: „Ach, Frau Bürgermeisterin, was sind das denn für Gerüchte? In die Bundesregierung? Was für eine Verschwendung …“